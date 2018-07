publié le 26/11/2017 à 13:20

Les échecs de 2002, 2010 et 2014 sont digérés, oubliés. 16 ans après son dernier sacre dans l'épreuve centenaire par équipes, la France a remporté dimanche 26 novembre à Villeneuve-d'Ascq sa 10e Coupe Davis. Préféré à Richard Gasquet pour le dernier simple décisif, Lucas Pouille n'a jamais douté. Largement supérieur à son homologue belge Steve Darcis, le numéro 2 français a survolé une partie à sens unique (6-3, 6-1, 6-0), offrant aux Bleus leur 3e point dans cette finale après celui décroché par Jo-Wilfried Tsonga face au même Darcis en simple le premier jour et la victoire en double de Gasquet et Pierre-Hugues Herbert.



Opposé à David Goffin en début d'après-midi, Tsonga avait une première occasion de conclure l'affaire. Mais après une 1re manche accrochée, une balle de set manqué et un jeu décisif perdu, le leader des Bleus ne pouvait que constater l'évidence : ce Goffin-là était trop fort. Retour de la crainte de voir passer sous le nez une nouvelle occasion pour la génération Tsonga-Gasquet-Simon (en tribunes)-Monfils (non sélectionné). C'est finalement le jeune Pouille (23 ans), qui termine en héros du week-end.

Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon (au 2nd plan), le 26 novembre 2017 à Villeneuve-d'Ascq Crédit : PHILIPPE HUGUEN / AFP

3e Coupe Davis pour le capitaine Noah

De retour sur le banc fin 2015, Yannick Noah (57 ans) a donc réussi sa mission lors de la 2e saison de son 3e mandat de capitaine. Il décroche sa 3e Coupe Davis après celles de 1991 face aux États-Unis et de 1996 en Suède. Certes, la France n'a pas eu à affronter de cadors du circuit avant Goffin en finale. Mais il fallait tout de même parvenir à aller au bout, surmonter l'égalisation à 2-2, faire des choix. Ceux de ce week-end ont été payants.

Ému aux larmes, Noah n'a pas caché sa joie de "terminer comme ça, à la maison avec un public comme ça et des centaines de milliers de gens devant leur TV... La victoire, c'est aussi pour les gens qui n'étaient pas là. Nous avons quatre joueurs différents pour gagner trois points, c'est génial. J'ai souffert, c'était une longue semaine, le staff m'a soutenu. On est en équipe, j'ai des gars à côté de moi qui sont supers".





Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, eux, couraient après un grand titre depuis toujours... À 30 ans passés (le premier à 32 ans, le second 31), ils sont arrivés à leurs fins. Cette victoire est l'aboutissement d'une carrière pour les deux tennismen apparus tôt comme des successeurs potentiels de Henri Leconte, Guy Forget et consorts.

Le film de la journée :

18h33 - JEU, SET ET MATCH POUILLE (6-3, 6-1, 6-0), LA FRANCE REMPORTE LA COUPE DAVIS, SA 10E, APRÈS 16 ANS D'ATTENTE.



18h29 - 5-0 en faveur de la France, à un jeu, quatre points, du bonheur.



18h26 - D'un coup droit gagnant le long de la ligne, Pouille poursuit son festival : 4-0. Noah exulte sur sa chaise.



18h18 - Darcis s'effondre et concède le break. 2-0 Pouille, service à suivre.



18h14 - Le Français enchaîne et remporte le 1er jeu du 3e set.



18h10 - Pouille s'adjuge le 2e set 6-1. Il mène 2 sets à rien. La France se rapproche de son 10e sacre en Coupe Davis, le 1er depuis 2001.

18h04 - Darcis dépassé par les coups de boutoir de Pouille. Le Français signe un 2e break dans ce 2e set et mène 4-1. Une grande moitié du chemin vers le saladier d'Argent est effectuée.



17h57 - Au terme d'un jeu âprement disputé, le Français réalise le break pour mener 2 jeux à 1, service à suivre.



17h44 - Pouille répond avec un jeu blanc. 1-1.



17h41 - Pouille se procure plusieurs balles pour breaker d'entrée mais Darcis se montre solide dans l'échange et fait la course en tête dans ce début de 2e set. 1-0 pour le Belge.



17h33 - Lucas Pouille s'adjuge le 1er set avec autorité : 6-3. Il harangue la foule.



17h25 - Pouille continue de faire la course en tête : 5 jeux à 2 pour le Français.



17h18 - Mené 0-30 sur son service, Pouille remporte quatre points de suite pour mener 4 jeux à 1.



17h15 - Darcis stoppe l’hémorragie et n'est plus mené que 3-1.



17h10 - Un jeu blanc pour enchaîner : 3 jeux à 0 en faveur du Français, qui réalise un début de match parfait.



17h08 - Pouille réussit le break d'entrée. 2-0.



17h02 - Bousculé, Pouille parvient à remporter sa mise en jeu. 1-0.



16h58 - C'est parti entre Pouille et Darcis, avec le Français au service. Il remporte le premier point.



16h53 - Pouille et Darcis, confirmés par leurs capitaines, sont à l'échauffement.



16h25 - JEU, SET ET MATCH GOFFIN, LA BELGIQUE ÉGALISE À 2 POINTS PARTOUT. Le numéro 1 belge conclue sa démonstration face à Tsonga sur un jeu blanc. Score final : 7-6, 6-3, 6-2 en 2h41. Les deux capitaines ont 15 minutes pour annoncer le choix de leur joueur pour le 5e match décisif.



Yannick Noah dispose de deux options pour faire face à Steve Darcis (76e), réputé pour son efficacité dans ce type de rencontres (5 victoires en autant de matches) : Lucas Pouille (18e mondial) ou Richard Gasquet (31e).



16h22 - Tsonga remporte sa mise en jeu. Goffin va servir pour le gain du match à 5 jeux à 2.



16h19 - Goffin gagne la diagonale de coup droit et s'offre deux balles de match sur le service du Français. La première est écartée. La deuxième aussi.



16h16 - Le coup droit de Tsonga reste dans le filet. 7-6, 6-3,5-1 en faveur de Goffin.



16h15 - Erreur de l'arbitre, qui n'accorde pas le point à Tsonga alors que la balle du Belge était bien faute. Avantage Belgique à 4-1.



16h11 - Le Français manque trois balles de débreak à 0-40. Goffin a servi le plomb.



16h04 - Tsonga sauve deux balles de double-break, pas la troisième. 4-1 Goffin, à 2 jeux de la victoire.



15h59 - Goffin confirme le break. 3-1.



15h54 - La 3e est la bonne pour Goffin, qui mène désormais 7-6, 6-3, 2-1, service à suivre. Le 5e match décisif se profile plus que jamais.



15h53 - Au courage, Tsonga efface une balle de break à 0-40. Mais il en reste deux à sauver...



15h45 - Tsonga remporte sa mise en jeu pour débuter la 3e manche. 1-0.



15h39 - Deuxième set Goffin, qui mène 2 manches à rien et fait un grand pas vers une égalisation à 2 points partout dans cette finale. 7-6, 6-3.



15h35 - Tsonga remporte son service blanc et force Goffin à servir pour le set. 5-3.



15h31 - Goffin confirme le break et mène désormais 7-6, 5-2.



15h27 - Sur une double-faute, Tsonga offre le break à Goffin. 2-4. Le Français avait pourtant réalisé deux superbes volées pour retarder l'échéance.



15h21 - Mené 0-30, Goffin aligne quatre points pour reprendre les devants : 3 jeux à 2 en faveur du Belge.



15h14 - Tsonga au service pour tenter de revenir à 2 jeux partout.



15h07 - Le Français s'en sort bien sur ce jeu de service et recolle à 1-1 dans ce début de 2e set.



14h57 - Tsonga s'est allongé devant sa chaise et se fait masser au niveau du cou. Il se relève.



14h54 - La première balle de set est la bonne pour Goffin, dont le retour de revers long de ligne fait mouche. 7 jeux à 6 après 1h15 de jeu..



14h50 - La puissance de Tsonga paie : 3 points partout.



14h45 - Goffin écarte une balle de set et sauve sa mise en jeu. 6-6, place au tie-break.



14h33 - Jeu Tsonga, qui disputera au pire un jeu décisif. 6-5.



14h30 - Encore mis sous pression, Goffin s'en sort et égalise à 5-5 après 50 minutes de jeu.



14h17 - Goffin sort le grand jeu pour écarter plusieurs balles de break. 4-4.



14h08 - Le Français toujours aussi solide sur ses mises en jeu : 4-3.



14h00 - Nouveau jeu blanc pour Tsonga, qui repasse en tête. 3 jeux à 2 dans ce 1er set.



13h54 - Tsonga reste devant : 2-1.



13h51 - Goffin écarte une balle de break et finit par remporter sa mise en jeu. 1-1.



13h43 - Pas de soucis pour le Français sur ce 1er jeu : 1-0.



13h40 - C'est parti pour ce 4e match de la finale, Tsonga est au service. Il remporte le premier point avec un ace à 222 km/h.



13h34 - L'échauffement a débuté entre Tsonga et Goffin.



13h28 - Les deux équipes sont sur le court du stade Pierre-Mauroy. Place aux hymnes, en commençant par le Belge.



13h20 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce grand dimanche de tennis.