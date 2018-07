publié le 27/02/2018 à 19:35

Faire de la coupe Davis une mini coupe du monde de tennis sur une semaine, c'est en substance ce que propose la Fédération internationale de tennis dans son projet de réforme de la compétition. Dès 2019, devrait se tenir chaque année fin novembre un tournoi qui regrouperait 18 équipes. Les rencontres se joueraient en deux matches en simple et un double, au lieu de quatre simples et un double actuellement.



Un projet qui révolte Arnaud Clément et d'autres grands noms du tennis français comme Yannick Noah, ou encore Lucas Pouille. "On est en train de littéralement tuer l'esprit la Coupe Davis", s'est emporté Arnaud Clément, capitaine de l'équipe de France de 2013 à 2015. "C'est difficile à accepter pour moi et pour tous les passionnés de cette compétition historique", a-t-il ajouté au micro de RTL.

"L'esprit de la Coupe Davis, c'était de jouer à l'extérieur, à domicile, devant un public chaud bouillant qui met des ambiances incroyables", a-t-il poursuivi. "Maintenant on a l'impression qu'on va acheter cette compétition à coups de millions d'euros. Voir ces millions mis sur la table pour motiver les joueurs à participer, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais", a-t-il affirmé.

Arnaud Clément fait ainsi référence au prize money annoncé pour les vainqueurs de cette nouvelle formule : 20 millions de dollars à se partager. "Ce n'est pas la Coupe Davis", a regretté l'ancien joueur. Pour lui, il y avait "d'autres réformes plus intelligentes à engager pour redonner du prestige à la compétition" : jouer la Coupe Davis tous les deux ans, par exemple.