publié le 12/06/2019 à 09:04

Il est de retour. Après une pause musicale de plus de cinq ans, Yannick Noah dévoile ce mercredi 12 juin une chanson inédite intitulée Viens. C'est le premier extrait de son onzième album qu'il finalise actuellement et qui sera l'une des sorties événements de l'automne. RTL a longuement rencontré le chanteur, qui était discret dernièrement.



Yannick Noah avait en effet renoué avec ses premiers amours : le tennis. Il a retrouvé son costume d’entraîneur et a mené la France à la Victoire en 2017 en Coupe Davis. Un moyen pour lui de digérer le semi-échec de son dernier album sorti en 2014. Un disque dans lequel il avait glissé la chanson "Ma colère", virulent pamphlet anti-Front national.

Le titre avait fait polémique à l'époque et brouillé l'image de l'artiste. Cinq ans plus tard, Yannick Noah revient - gonflé à bloc - avec une chanson signée Boulevard des Airs. Le chanteur sort du silence ce mercredi sur RTL.

"La musique m'a sauvé la vie"

Alors pourquoi avoir mis tant de temps à refaire de la musique ? "C’est la vie qui a voulu ça", explique le chanteur. "J’ai trouvé que j’avais fait pas mal de tournées qui se sont enchaînées, des albums qui se sont enchaînés et puis on s’aperçoit que le temps passe, que l’on a raté la communion d’un tel, qu’on n’était pas là pour la première dent d’une autre. J’avais d’être un petit peu plus présent, être plus proche des miens", explique le chanteur de 59 ans.



Une pause pendant laquelle il a aussi sillonné en famille les Antilles en bateau. "J’ai toujours rêvé un jour, parce que je lisais Bernard Moitessier, Titouan Lamazou, Philippe Poupon (ndlr : de grands navigateurs), j’ai toujours eu ce rêve, je me suis dit qu’un jour peut-être je pourrais moi-aussi partir sur la mer, prendre le temps", raconte-t-il.



"J’ai beaucoup couru, parfois l’impression d’avoir vécu plusieurs vies. Et-là tout d’un coup, j’ai du temps, le temps d’être un peu spectateur (...) Il y a eu cette envie tout d’un coup après un long voyage de revenir et de chanter."



La musique occupe une place très importante dans la vie de Yannick Noah : "Elle m'a sauvé la vie". Elle m’a permis de m’exprimer, de continuer à exister. Quand on arrête une carrière à 30 ans dans laquelle on a tout mis. J’y ai tout mis, j’ai mis ma vie, mon adolescence, ma famille, j’ai tout mis de côté. Il y avait comme une première mort".