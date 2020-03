publié le 22/03/2020 à 10:35

Médecin à Wuhan depuis six ans, Philippe Klein, a vécu les 60 jours de quarantaine en Chine. Désormais, dans la ville épicentre de la pandémie, le coronavirus recule : quasiment aucun cas n'a été déclaré la semaine du 16 mars. "On voit le bout du tunnel. C'est le résultat de la politique drastique menée par les autorités chinoises, estime le praticien. On voit à nouveau des piétons dans les rues, la vie reprend."

"Il faut absolument qu'en France nous appliquions les mesures prises par les Chinois. Ce qui a payé dans le Hubei, c'est l'arrêt de toute activité économique, et le fait qu'on ait empêché les gens de sortir de chez eux", poursuit Philippe Klein.

Le médecin s'effraie de voir qu'en France le confinement ne soit pas plus strict. Et voit quatre façons de juguler l'épidémie. "Pour le moment, quatre méthodes ont fonctionné. La sud-coréenne qui consiste à réaliser le maximum de tests pour isoler les patients. La japonaise où les autorités ont réussi à isoler tous les patients contacts au sein de la population saine. La méthode allemande, également basée sur un dépistage important et enfin la méthode chinoise. En France, il ne nous reste plus que la méthode chinoise pour nous en sortir."