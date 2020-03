Coronavirus : les appels se multiplient pour un report des JO de Tokyo

publié le 21/03/2020 à 21:30

Les JO de Tokyo vont-il avoir lieu du 24 juillet au 9 août ? Les appels se multiplient : la Fédération américaine d'athlétisme et de natation, tout comme la Fédération française de natation, réclament un report.



Des fédérations qui pèsent lourds, notamment aux USA. L'athlétisme et la natation représentaient 1/3 de la délégation à Rio. Impossible de se préparer correctement, physiquement et mentalement, pour des Jeux sûrs et réussis, plaident ses responsables. Le Comité international olympique (CIO) campe sur ses positions, pas de report à l'étude. "C'est indécent", répond Gilles Sezionale, président de la Fédération française de natation.

"Je comprends les intérêts financiers. Mais je vois mal comment on peut regrouper les athlètes, dans un village olympique, avec des risques sanitaires assez importants", ajoute-t-il. Ce sont les fédérations qui bougent et non pas les comités nationaux olympiques. La Fédération américaine de gymnastique est en train de sonder ses licenciers et donnera sa position les prochains jours.

Les chaînes TV aussi ont un rôle à jouer : NBC, diffuseur des JO Outre-Atlantique depuis 1988, a signé un contrat jusqu'à 2032 pour plus 5 milliards d'euros.