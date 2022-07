Coronavirus : après Roland-Garros, comment le Tour de France va gérer les cas éventuels

"Quand on voit que (Barbora, ndlr) Krejcikova se retire en disant 'j'ai le Covid' et que tout le vestiaire est malade... Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que c'est un accord tacite entre nous... On ne va pas s'autotester comme ça pour se mettre dans la merde. À un moment donné, il faut être logique".

Les mots de la joueuse de tennis française Alizé Cornet en conférence de presse à Wimbledon, mardi 28 juin, en ont surpris plus d'un alors que l'épidémie de coronavirus semble repartir. Après deux ans de pandémie, sport et prévention ont toujours bien du mal à trouver un terrain d'entente, alors que se joue en ce moment le tournoi de tennis de Wimbledon et que le Tour de France cycliste débute vendredi 1er juillet à Copenhague.

Comment des joueuses et des joueurs ont-ils pu rester à Roland-Garros en étant positif ? Pourquoi certains n'ont pas chercher à savoir s'ils l'étaient ? Quelles sont les règles mises en place pour la prochaine Grande Boucle ? Éric Silvestro et Nicolas Georgereau, du service des sports de RTL, apportent leur éclairage.

