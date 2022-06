Tour de France 2022 : découvrez le parcours et les 21 étapes

3.349,8 km répartis sur 21 étapes, 2 contre-la-montre individuels, 11 secteurs pavés, 7 arrivées en altitude, 4 pays concernés... Le Tour de France 2022 s'élance vendredi 1er juillet de Copenhague, pour le départ le plus septentrional de son histoire. Après le prologue de 13,2 km dans les rues de la capitale, il y aura encore deux étapes au Danemark avant une journée de transfert pour la France le lundi 4 juillet.

La course reprendra à Dunkerque pour une boucle jusqu'à Calais. De Lille, les coureurs prendront la direction de Arenberg pour un nouveau temps fort de la première semaine, marquée le vendredi 8 juillet par le final à la Super Planche des Belles Filles. Quatre étapes auront lieu dans les Alpes, avec en conclusion le feu d'artifice du jeudi 14 juillet à l'Alpe d'Huez.

La traversée vers les Pyrénées se fera via Saint-Étienne, Mende, Rodez, Carcassonne et Foix. Au menu notamment du deuxième grand massif montagneux, l'Aspin, l'altiport de Peyragudes (arrivée en altitude), l'Aubisque, Hautacam (arrivée en altitude). Le nom du vainqueur de cette 109e Grande Boucle sera officieusement connu le samedi 23 juillet à l'issue du chrono de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.

Tour de France 2022 : le parcours Crédit : letour.fr

Tour de France 2022 : les 21 étapes

1er juillet : 1re étape Copenhague - Copenhague, 13,2 km (contre-la-montre individuel)

2 juillet : 2e étape Roskilde - Nyborg, 202,2 km

3 juillet : 3e étape Vejle - Sönderborg, 182 km

4 juillet : transfert vers la France

5 juillet : 4e étape Dunkerque - Calais, 171,5 km

6 juillet : 5e étape Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 157 km

7 juillet : 6e étape Binche (Belgique) - Longwy, 219,9 km

8 juillet : 7e étape Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176,3 km

9 juillet : 8e étape Dole - Lausanne (Suisse), 186,3 km

10 juillet : 9e étape Aigle (Suisse) - Châtel, 192,9 km

11 juillet : repos à Morzine

12 juillet : 10e étape Morzine - Megève, 148,1 km

13 juillet : 11e étape Albertville - Col du Granon Serre Chevalier, 151,7 km

14 juillet : 12e étape Briançon - Alpe d'Huez, 165,1 km

15 juillet : 13e étape Bourg d'Oisans - Saint-Étienne, 192,6 km

16 juillet : 14e étape Saint-Étienne - Mende, 192,5 km

17 juillet : 15e étape Rodez - Carcassonne, 202,5 km

18 juillet : repos à Carcassonne

19 juillet : 16e étape Carcassonne - Foix, 178,5 km

20 juillet : 17e étape Saint-Gaudens - Peyragudes, 129,7 km

21 juillet : 18e étape Lourdes - Hautacam, 143,2 km

22 juillet : 19e étape Castelnau-Magnoac - Cahors, 188,3 km

23 juillet : 20e étape Lacapelle-Marival - Rocamadour, 40,7 km (contre-la-montre individuel)

24 juillet : 21e étape Paris La Défense Arena - Paris Champs-Elysées, 115,6 km

