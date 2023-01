"Break Point" : ce qu'il faut savoir sur la série Netflix qui espère dépoussiérer le tennis

Break Point, c'est le nom de cette nouvelle série qui a pour but de capter le changement d'époque dans le tennis. On y voit la jeune garde du sport mondial avec tous les hauts et tous les bas d'une saison régulière, les voyages, les hôtels, la solitude, les victoires et surtout aussi les défaites et leur impact mental sur les champions.

Avec Break Point, on suit la vie de certains joueurs et joueuses comme l'Australien Nick Kyrgios (27 ans), l'Italien Matteo Berrettini (26 ans) ou encore la Grecque Maria Sakkari (27 ans). La série, qui sort cette semaine à travers la planète et vendredi 13 janvier en France, coïncide avec les débuts de l'Open d'Australie 2023 (16-29 janvier) et promet de montrer le monde de la petite balle jaune sous un nouvel angle.

Le but est d'attirer de nouveaux publics en ciblant surtout les jeunes, ce qui n'est pas sans déplaire à Patrick Mouratoglou. "Les fans de tennis sont les mêmes depuis les années 1970 et 1980, souligne l'entraîneur français de 52 ans. C'est important d'aller chercher d'autres personnes dans un monde qui a vraiment changé. Pour s'adresser à ces fans-là, il faut utiliser les nouveaux médias que sont les plateformes de streaming notamment".

"Mais si on veut recruter des fans plus jeunes, il faut des jeunes qui parlent le langage des jeunes et qui apportent un vent de fraîcheur dans le tennis qui est fantastique", poursuit l'ancien coach de Serena Williams, notamment. Le but de Break Point est donc clairement annoncé. Reste à voir si tout cela va se traduire sur le terrain.

