Open d'Australie : le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, déclare forfait

Le numéro un mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, a annoncé vendredi 6 janvier, devoir déclarer forfait pour l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, après s'être blessé à la jambe droite à l'entraînement.

"Alors que j'étais au meilleur de ma forme durant l'intersaison, je me suis blessé en faisant un faux mouvement lors d'un entraînement" à un muscle de la jambe droite, explique le joueur de 19 ans sur son compte Twitter. Et d'ajouter : "J'avais travaillé très dur pour arriver à mon meilleur niveau en Australie".

"C'est un moment difficile à passer, mais je dois rester optimiste, récupérer et regarder vers l'avant. Nous nous verrons en 2024 Open d'Australie", conclut-il.

Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune N.1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973, en remportant en septembre dernier à l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, à l'âge de 19 ans. Il était devenu quelques mois plus tard le plus jeune joueur de l'histoire à terminer l'année au sommet de la hiérarchie mondiale.

