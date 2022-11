La vidéo d'une jeune joueuse rouée de coups par son père scandalise le monde du tennis

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Dans une vidéo postée sur Twitter, on voit une jeune joueuse de tennis en train d'être violemment frappée par un homme, qui serait le père et l'entraîneur de la sportive. Dans cette scène, se déroulant sur un court en terre battue d'un club de Belgrade (Serbie), la jeune fille de 14 ans, d'origine chinoise, reçoit un premier coup de pied puis deux gifles au visage de la part de son père.

Assise, la tête dans les bras, son calvaire est loin d'être terminé. Son père la lève de force en la tirant par la veste avant de la faire tomber au sol. La jeune fille reçoit d'autres coups de pied dans le bas du dos. Dans la vidéo, des cris venant de témoins de la scène sont audibles.



"Un autre acte de violence brutale d'un père contre sa fille", écrit Igor Juric, l'homme qui a publié cette vidéo sur son compte Twitter. Cet utilisateur serbe a perdu sa fille en 2015, kidnappée et assassinée. À la suite de ce drame, il a créé sa propre association pour venir en aide aux enfants, touchés par des actes de violence.

Le père arrêté par la justice

Selon les informations de la presse serbe, le père de la joueuse a été arrêté par la police locale et placé en garde à vue. Selon le communiqué du parquet de Belgrade et relayé par les médias serbes, l'homme a reconnu son infraction, passible de deux à dix ans de prison, et a expliqué son geste par le fait que sa fille refusait de poursuivre son entraînement.

Le monde du tennis s'est exprimé au sujet de ce violent épisode. "C'est horrible", s'est insurgé Stan Wawrinka, vainqueur à trois reprises en Grand Chelem, sur son compte Twitter. Paula Badosa, vedette du circuit féminin, a souhaité "adresser à ses encouragements" à la jeune joueuse. "J'ai le cœur brisé", a-t-elle poursuivi au sujet de cet incident.

