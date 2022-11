INVITÉE RTL - Tennis : "Je suis plus moi-même", confie Caroline Garcia après son incroyable saison

Elle est la 2e Française à avoir remporté le Masters féminin, tournoi qui réunit chaque année les meilleures joueuses de la saison. Caroline Garcia est entrée dans l'Histoire du tennis, 17 ans après le sacre d'Amélie Mauresmo dans ce même tournoi. "C'est le plus grand titre de ma carrière", dit-elle sans détour.

Après "des années difficiles", comme elle le confie au micro de RTL ce lundi 14 novembre, Caroline Garcia a retrouvé la lumière et occupe actuellement le 4e rang mondial. Y a-t-il eu un déclic cette année pour obtenir de tels résultats ? Rappelons que la Française de 29 ans a aussi été demi-finaliste à l'US Open.

"J'assume plus mon style de jeu, je suis plus moi-même, j'arrive à lâcher prise, à me faire plaisir", explique-t-elle. La "belle cohésion" avec son entraîneur Bertrand Perret y est aussi pour beaucoup, même s'il a depuis quitté le clan Garcia. "C'était une petite surprise qu'il parte en fin d'année, il a fallu accepter ça", reconnaît-elle.

Après cette très belle année 2022, que vise-t-elle désormais ? Roland-Garros, "c'est le rêve d'une carrière", affirme Caroline Garcia, qui ne fait tout de même pas la difficile concernant un potentiel titre en Grand Chelem : "Je prends n'importe lequel je dois avouer", sourit la jeune femme.

