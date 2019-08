Booba vs Kaaris : tout ce qu'il faut savoir sur le MMA

publié le 30/07/2019 à 18:21

C'est officiel. Le combat entre Booba et Kaaris aura bien lieu. Un an après leur bagarre en plein aéroport d'Orly, les deux rappeurs ont annoncé le deuxième round. Un combat selon les règles du MMA cette fois, qui aura lieu le 30 novembre prochain à Bâle, en Suisse. Il se tiendra dans la salle St. Jakobshalle, d'une capacité d'environ 12.000 personnes. L'organisateur SHC a publié l'affiche de l'événement, indiquant que les billets seront bientôt en vente.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Kaaris moque la présence dans le contrat d'une clause de débordement : 100.000€ à régler en cas d'incidents dans la salle. "Je ne vais rien payer. Vous croyez que je vais contenir 15.000 personnes ?", lance le rappeur de Sevran.

Et si le combat se déroulera à l'étranger, c'est parce que le MMA est encore interdit en France. Mais plus pour longtemps. En juin, la ministre des Sports a lancé un appel à candidatures auprès des fédérations pour prendre en charge ce sport de combat extrême. Un premier pas vers la légalisation pour cette discipline qui souffre d'une très mauvaise réputation.

Une discipline plus structurée qu'il n'y paraît

Né au début des années 1980, le MMA (Mixed Martial Arts) est un sport de combat complet qui réunit plusieurs disciplines martiales : la boxe anglaise, le muay-thaï, le kick-boxing ou encore la lutte. Les combats se déroulent dans une cage octogonale, destinée à protéger les combattants d'une chute hors du ring.

Contrairement aux idées reçues, tous les coups ne sont pas permis en MMA. Il s'agit d'une discipline très réglementée. Vous pourrez donc voir des coups de coudes, des coups de genoux et même des frappes au sol. Mais plusieurs pratiques sont interdites, griffer son adversaire par exemple, lui mettre un doigt dans l’œil ou encore viser ses parties intimes.

En général, les combats durent 3 rounds, de 5 minutes chacun. Le tout, supervisé par un arbitre. Les deux adversaires doivent faire partie de la même catégorie de poids. Le vainqueur est désigné par K-O, soumission ou décision des juges.

Une popularité croissante

Malgré une image sulfureuse, le MMA est très populaire. D'abord, à l'étranger. L'UFC (Ultimate Fighting Championship), principale organisation de la discipline, pèse un milliard de dollars. Elle est donc quasiment aussi puissante que la NBA ou la NFL aux Etats-Unis. Le plus connu de ses champions est Conor McGregor, qui a récemment annoncé prendre sa retraite.



En France, on compte environ 40.000 adeptes. Tous sont autorisés à s'entraîner mais pas à combattre officiellement. Les professionnels sont donc obligés de s'exiler à l'étranger. Ils pourront revenir en France dès 2020, puisque le MMA devrait devenir, au 1er janvier, un sport officiel et encadré.