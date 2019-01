VIDÉO - Booba vs Kaaris : la bande-annonce improbable pour leur combat de boxe

publié le 03/01/2019 à 17:32

On ne pourra pas dire que les deux rappeurs, Booba et Kaaris, n'ont pas le sens de la mise en scène et de la communication. Mercredi 2 janvier 2019, celui qui se fait appeler le Duc de Boulogne, Booba, a partagé une vidéo sur son compte Instagram suivi par près de 3.5 millions d'abonnés. Le petit film, réalisé par un internaute qui utilise le pseudo "Ousmane_Bang" et baptisé Orly 2.0, est une bande-annonce très hollywoodienne (et un soupçon "too much") du combat qui opposera très bientôt Booba et Kaaris.



Le nom Orly 2.0 est une référence directe à l'altercation entre les deux hommes à l'aéroport d'Orly, combat improvisé qui a valu aux deux artistes de sérieuses remontrances de la justice. "Le duc de Boulogne et le dozo de Sevran... Ensemble, ils auraient pu dominer le rap... Mais les clash commencèrent", annonce le texte du trailer dans un style particulièrement emphatique. En moins de 24 heures, cette "bande-annonce" très singulière comptabilise déjà un million de vues.