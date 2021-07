Basket-ball : Barack Obama, nouveau partenaire stratégique de NBA Africa

L'ancien président des États-Unis Barack Obama devient le nouveau partenaire stratégique de NBA Africa, qui a pour but de développer la popularité du championnat nord-américain de basket-ball en Afrique, a annoncé la NBA ce mardi 27 juillet.

En outre, l'ancien locataire de la Maison-Blanche aura une petite participation financière, dont il compte ultérieurement investir les fruits dans sa fondation pour la jeunesse en Afrique, a précisé la Ligue. "La NBA a toujours été une grande ambassadrice pour les États-Unis, utilisant le basket pour créer des liens plus profonds à travers le monde et, en Afrique, le basket-ball a le pouvoir de promouvoir de plus grandes chances, une meilleure égalité et la prise de responsabilité", a déclaré Barack Obama dans un communiqué.

"En investissant au sein de communautés, en défendant l'égalité des sexes et en entretenant la passion pour le basket-ball, je pense que NBA Africa est en mesure de faire une différence pour beaucoup de jeunes africains", a assuré l'ancien président. "J'ai été impressionné par l'engagement du championnat en Afrique, y compris par la responsabilité montrée par tant de joueurs africains qui veulent soutenir leurs pays et leurs communautés", a souligné l'ex-président démocrate (2009-2017).

En 2010, la NBA avait ouvert des bureaux en Afrique du Sud et la première édition du championnat d'Afrique de basketball, la Basketball Africa League (BAL), a eu lieu en mai dernier au Rwanda après avoir été reportée d'un an en raison de la pandémie. La NBA Africa a également attiré de nombreux joueurs, qui ont eux aussi décidé d'investir, tels que Grant Hill, Junior Bridgeman, Luol Deng, Ian Mahinmi, Dikembe Mutombo ou encore Joakim Noah.