NBA : plus d'un an après sa mort tragique, Kobe Bryant intronisé au Hall of Fame

publié le 16/05/2021 à 05:45

Reportée l'an passée à cause de la pandémie de Covid-19, la classe 2020 du Hall of Fame a surtout été l'occasion de rendre un vibrant hommage à Kobe Bryant, disparu il y a près d'un an et demi. Le légendaire arrière des Lakers a été intronisé au Panthéon du basket mondial samedi 15 mai.



Kobe Bryant est mort à 41 ans le 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, près de Los Angeles, au cours duquel sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres membres de l'équipage ont aussi perdu la vie. "J'aimerais tant que mon mari soit là. Lui et Gigi mériteraient d'être là pour voir ça. Il aurait une longue liste de personnes à remercier qui l'ont inspiré et lui ont donné les moyens d'entrer dans le Hall of Fame. Famille, amis, mentors, les Lakers, coéquipiers et adversaires", a déclaré sa veuve, Vanessa Bryant, venue courageusement prendre la parole sur scène, à la place de son mari défunt. Michael Jordan, debout à ses côtés, a peiné à réprimer une larme quand elle l'a remercié d'avoir accepté d'introduire Kobe : "Il t'admirait. Cela représente tellement pour nous".



Outre Kobe Bryant deux autres joueurs ayant marqué la ligue à la même période que l'ancien quintuple champion avec les Lakers entrent au Hall of Fame : Tim Duncan, lui aussi cinq fois titré avec San Antonio, et Kevin Garnett, vainqueur d'une bague avec Boston.