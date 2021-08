Manuel n'arrive pas à créer de relation avec des femmes

Lecture - 26m43s

Manuel se sent seul, il n'a pas beaucoup d'amis et il a du mal à parler avec les femmes. À chaque fois qu'une femme vient vers lui, il panique et n'ose pas créer de liens avec elle. Manuel se pose beaucoup de questions et ne sait pas comment faire pour changer.



