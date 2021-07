L'INTÉGRALE - L'affaire OJ Simpson : le procès du siècle

Le 12 juin 1994, aux alentours de 22h15, un couple aperçoit une immense flaque de sang au 875 South Bundy Drive. Le 911 est immédiatement alerté. Les premiers policiers sur les lieux découvrent le corps d'une femme, poignardée plusieurs fois à la tête et au cou.



Un homme gît un peu plus loin près d'un arbre lacéré de coups de couteau. Les victimes sont Nicole Brown, 35 ans et Ronald Goldman, 25 ans. Nicole Brown est l'ex-épouse de la star du foot et de la télé OJ Simpson, 46 ans. Le couple a divorcé deux ans plus tôt. Les ex-époux ont passé une partie de la journée ensemble et ont chacun dîné de leur côté.



La police apprend que OJ a pris un vol le soir-même pour Chicago pour participer à un tournoi promotionnel de golf. Il est sous le choc, mais ne demande à aucun moment de quoi est morte Nicole. OJ rentre immédiatement à Los Angeles, mais fait déjà figure de suspect.