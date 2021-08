DÉCOUVERTE - À jamais les premiers - Médias : comment Suzanne Bridoux est devenue la première personne vue à la télévision

On est dans les années 1830 à Boston aux États-Unis. Comme le font les adolescents d'aujourd'hui avec des abréviations pour communiquer par SMS comme TKT pour T'inquiètes ou OKLM pour Au Calme, des jeunes intellectuels de la ville s'amusent à abréger des mots et des expressions mais de façon incorrecte. Par exemple, "All Right", "d'accord", en anglais, ils l'écrivent non pas A-2L R-I-G-H-T mais O-2L W-R-I-G-H-T. Ce qui abrégé donne OW. Mais de toutes leurs abréviations, il y en a une qui va remporter un succès fou... Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Un podcast RTL Originals.