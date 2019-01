Sur Instagram, près de 2 millions de posts sont rassemblés sous le hashtag "les sorcières d'Instagram" Crédits : Unsplash/mallory-johndrow | Date :

Basée à Los Angeles, Gabriela Herstik est une sorcière et chroniqueuse pour "Nylon". Elle est également l'auteure d'un livre, intitulé "Inner Witch", un guide pour être une vraie "sorcière moderne". Crédits : Instagram/gabyherstik | Date :

Witches Society célèbre les sorcières du réseau social. Parfait pour faire de nouvelles découvertes tout au long de l'année. Crédits : Instagram/witchessociety | Date :

Si vous aimez les chats et les cristaux, le compte de Sacra Luna est fait pour vous ! Crédits : Instagram/sacraluna | Date :

Célia se définit comme "sorcière green et engagée" et est à la tête de WoMoon, boutique en ligne française dédiée au "féminin sacré". Crédits : Instagram/vg.venus | Date :

Derrière The Moon Journal, on retrouve Jo, une artiste britannique qui célèbre la lune en peinture et bien plus encore. Crédits : Instagram/themoon_journal | Date :

Artiste, surfeuse, Kim Krans nous séduit aussi par sa part de mysticisme et son amour de l'ésotérisme. Crédits : Instagram/kim_krans | Date :

Harmony Nice est Youtubeuse et auteure d'un livre sur le sujet de la Wicca. Crédits : Instagram/peachycinnamon | Date :

Jessyka Winston pratique le vaudou et raconte son expérience via son compte Instagram : House Of Hoodoo. Crédits : Instagram/hausofhoodoo | Date :

Lisbeth Nemandi partage son quotidien de sorcière sur son compte Instagram et a publié un agenda pour vous accompagner dans votre pratique. Crédits : Instagram/lisbeth.nemandi | Date :

Amber Magnolia Hill est l'hôtesse du podcast (en anglais) : Medicine Stories, et partage sur son compte son quotidien familial rempli d'ésotérisme. Crédits : Instagram/mythicmedicine | Date :

Chaque jour, Lilith vous tire (en français et en anglais) une carte du tarot. Crédits : Instagram/lilith.tarot | Date :

Jah est (entre autres) sorcier et performeur et partage ses événements sur son compte Instagram. Crédits : Instagram/jah_egregius | Date :

Pour une pause lecture et tarot, rendez-vous sur le compte de La sorcière enquête. Crédits : Instagram/lasorciereenquete | Date :