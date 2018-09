Erika Linder et Natalie Krill dans "Below Her Mouth"

publié le 01/09/2018 à 09:35

Depuis que vous avez pris connaissance des préceptes du porno éthique, plaidé par la réalisatrice suédoise féministe Erika Lust, vous ne savez plus où et comment regarder le sexe au cinéma ? Les vidéos hébergées dans les "tubes" X ne vous comblent pas vraiment la rétine ?



Vous aimez regarder du sexe sur un écran mais vous avez aussi envie de plonger dans une histoire qui vous prend aux tripes ? Vous êtes, enfin, l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un abonnement Netflix ? Cet article devrait vous faire plaisir et vous sortir de votre frustration visuelle.

La plateforme de streaming en ligne ne fait pas dans la pudeur, tant de nombreuses productions viendront titiller vos émotions et aguicher vos pupilles. De Love de Gaspar Noé en passant par le culte Sexe Intentions, voici notre sélection de films à voir pour saliver en toute légalité.

1. "Love", le plus osé de tous les Gaspar Noé

> Love - Bande-annonce VOST Date : 31/08/2018

C'est une histoire d'amour, de passion, de fantasmes, de deuil et de trahison. Murphy se rappelle de ses deux années avec Electra. La rencontre, les promesses, les expériences et la violence d'un amour perdu. Un (beau) film interdit aux moins de dix-huit ans au moment de sa sortie dans les salles françaises. Les scènes de sexe, filmées sous les néons de Noé, sont très explicites mais on ne peut plus vraies.

2. "Below Her Mouth", une liaison lesbienne sensuelle

> BELOW HER MOUTH - Official Trailer (2017) Erika Linder, Natalie Krill Drama Movie HD

Imaginez La Vie d'Adèle écrit, réalisé et produit par des femmes et vous obtiendrez ce film mettant en scène deux femmes, entretenant une liaison passionnée et passionnelle avec des scènes de sexe loin de négliger la beauté du plaisir féminin.

3. "Amar", l'amour des premières fois

> Amar - Trailer (HD)

Laura et Carlos ont l’insouciance de la jeunesse et des premières fois. Joueurs et complices, le jeune couple aime se retrouver dans une bulle (faite de câlins et de sexe) mais, petit à petit, la réalité du quotidien va les rattraper.

4. "Newness", quand les applis s'invitent dans nos rapports

> Newness Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers

À l'ère des applications de rencontres, Martin et Gabi décident de se lancer dans la grande aventure de la relation libre. Un jeu d'abord excitant, qui leur permet d'explorer le champs de leur sexualité, puis d'inviter la souffrance, le doute et la jalousie dans leur couple.

5. "Sexe intentions", adaptation culte

> ¿ CRUEL INTENTIONS (1999) | Full Movie Trailer in HD | 1080p

L'adaptation moderne (et culte) des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos avec les jeux pervers de Sebastian Valmont et Kathryn Merteuil, demi-frère et sœur par alliance que la moral n'atteindra (presque) pas.