publié le 28/07/2018 à 10:22

Elle est devenue une icône du body positive. L'actrice et humoriste américaine Amy Schumer est de retour dans un film qui fait beaucoup de bien pendant l'été. Alors que l'heure est à bronzer en bikini sur la plage ou près de la piscine, les magazines et les publicités ne cessent de rabâcher aux femmes des injonctions sexistes.



Entre les appels à suivre un régime, s'épiler ou bien se maquiller, il est parfois difficile d'avoir confiance en soi. Ce sont tous ces diktats et ces stéréotypes que veut combattre I Feel Pretty. Réalisée par Abby Kohn et Mark Silverstein, cette comédie feel good va vous convaincre de vous accepter et de vous aimer telle que vous êtes.

Disponible depuis le 20 juillet sur Netflix, le film raconte l'histoire de Renée, interprétée par la pétillante Amy Schumer. Pleine de complexes et mal dans sa peau, cette trentenaire new-yorkaise n'arrive pas à s'épanouir car elle ne rêve que d'une chose : être belle. Cette passionnée de maquillage et de cosmétiques est persuadée que ressembler à ce qu'elle estime être un idéal de beauté la rendrait plus heureuse.

Après une mauvaise chute à la salle de sport, elle se réveille et se regarde dans le miroir : soudain, elle se trouve sublime et sexy ! Tout change alors pour elle. Sa carrière professionnelle évolue vers des projets qu'elle n'osait pas tenter. Décomplexée, elle n'hésite plus à aller vers les hommes et fait des rencontres... Bref, sa vie est révolutionnée grâce à sa confiance en elle et sa détermination.

> I Feel Pretty | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix

Si vous cherchez un film pour occuper un après-midi d'été, voici 3 bonnes raisons d'allumer votre plateforme de streaming préférée et de passer un bon moment devant I Feel Pretty.

1. Pour dire adieu à ses complexes

Au début du film, Renée est freinée dans sa vie amoureuse et professionnelle, parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau. Impossible pour elle de postuler à l'offre d'emploi de ses rêves, car elle ne s'estime pas à la hauteur. Impossible de faire des rencontres, car elle ne se trouve pas séduisante. Son manque de confiance en elle est un cercle vicieux qui l'empêche d'être épanouie.



Être mal à l'aise dans son corps peut être un véritable frein pour avancer dans sa vie. C'est en se redécouvrant dans le miroir que Renée prend conscience de sa valeur (qu'elle estime liée à son physique). Sans les complexes qui la rongent et grâce à sa nouvelle attitude positive, la trentenaire entame une vie où elle ne s'interdit rien. Ce que nous apprend Amy Schumer, c'est que croire en soi est la clé pour faire ce que l'on a envie et s'épanouir.

Dans "I Feel Pretty", Renée (Amy Schumer) rayonne grâce à sa confiance en elle Crédit : Concorde Filmverleih GmbH

Bien sûr, la morale de I Feel Pretty n'est pas de dire qu'il y a une solution magique. Les complexes ne disparaissent pas en un claquement de doigt. Mais le message du film se veut positif. En se concentrant sur ce que l'on aime chez soi, on apprend à s'accepter petit à petit et à arrêter de se dévaloriser.

2. Pour arrêter de se comparer aux autres

Parmi les acteurs au casting de I Feel Pretty, la mannequin britannique Emily Ratajkowski interprète Mallory, une jeune femme que Renée rencontre à la salle de gym. Mince et répondant à tous les critères de beauté instaurés par les magazines et les publicités, on pourrait croire que son personnage est bien dans sa peau et sans complexes. Pourtant, elle raconte à Renée qu'elle ne sent pas jolie suite à une rupture amoureuse.



Pour Michelle Williams, qui joue la riche et belle patronne d'une grande entreprise de cosmétiques, c'est sa voix aiguë qui est source de complexes. Autrement dit, chaque femme peut perdre confiance en elle à certains moments de sa vie. L'enjeu du film est justement de montrer à tout le monde que c'est en changeant le regard que l'on porte sur soi que l'on prendra confiance. Ce ne sont pas les autres qui déterminent la valeur de chacun et chacune. Vous seule pouvez choisir ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être.

Dans "I Feel Pretty", Emily Ratajkowski joue le rôle d'une jeune femme, elle aussi complexée Crédit : Concorde Filmverleih GmbH

3. Pour être inspirante

Le message essentiel de cette comédie body positive est bienveillant. Grâce à sa "transformation", Renée surprend tout le monde en se lançant des défis et en étant très sûre de ses qualités. Sa façon de croire en elle fait mouche face à ses interlocuteurs qui comprennent qu'aucune critique ou remarque ne pourra l'atteindre.



Radieuse, positive et pétillante, la trentenaire est prête à vivre sa nouvelle vie en décrochant le job de ses rêves et en côtoyant les personnes qu'elle admire depuis des années. Les collègues qu'elle rencontre en travaillant chez Lily LeClaire, une grande marque de produits cosmétiques, jugent souvent les autres sur leur physique. En balayant ces préjugés, le personnage d'Amy Schumer remet en question leurs certitudes et les fait sortir de leur zone de confort.



Ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte, mais la détermination et la confiance en ses capacités. La jeune femme réussit, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle croit en elle. Elle inspire aussi son petit ami, rencontré après être devenue la "nouvelle Renée". Ethan est impressionné par l'assurance de sa partenaire et la façon dont elle irradie. Si vous êtes prête à envoyer valser tous vos complexes, foncez voir la comédie de l'été sur Netflix.

Toi après avoir vu I Feel Pretty : pic.twitter.com/DWovuiktDK — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 25 juillet 2018