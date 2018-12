publié le 12/09/2018 à 08:30

Sierra Burgess is a Loser est un Cyrano de Bergerac des temps modernes. Disponible sur Netflix depuis le vendredi 7 septembre, cette nouvelle comédie romantique raconte l'histoire de Sierra, adolescente américaine mal dans sa peau qui échange des SMS avec Jamey, le beau-gosse d'un autre lycée.



Problème : ce garçon croit envoyer des textos à Veronica, une cheerleader très populaire, aussi bien dans son lycée que sur les réseaux sociaux. Mais, selon ses propres mots, Veronica est un peu trop "crétine" pour plaire au garçon qu'elle aime. Les deux adolescentes décident alors de sceller un pacte : Sierra aide Veronica à remplir son crâne de théories philosophiques pour reconquérir le cœur de son ex-petit ami tandis que Veronica accepte de rencontrer Jamey pour maintenir la supercherie...

On vous donne 6 bonnes raisons de regarder cette comédie romantique qui, à la différence de To All The Boys I've Loved Before, ne remporte pas tous les suffrages...

1. Retrouver Shannon Purser, alias Barb de "Stranger Things", dans un rôle qui sort des clichés

Vous aussi vous avez été traumatisée par la soudaine disparition de Barbara Holland, alias "Barb" dans Stranger Things ? Vous avez été encore plus choquée par la façon dont les scénaristes ont complètement passé sous le tapis cet élément de l'intrigue ?



Pas de panique, Netflix s'est chargé pour vous de ressusciter (ou presque) ce personnage, en demandant à Shannon Purser d'incarner le rôle de Sierra Burgess, cette ado brillante, mal dans sa peau, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par les filles qui la harcèlent. Enfin un teen movie qui sort de ce cliché de la dichotomie harceleuse/victime. Sierra ne manque jamais de répartie et ne souhaite pas faire partie du groupe de filles le plus populaire du lycée.



2. Retrouver Noah Centineo, alias le petit-ami idéal que le tout Internet s'est choisi

Depuis To All The Boys I've Loved Before, dans lequel il incarne le rôle de Peter Kavinsky, Noah Centineo a été propulsé sur le devant de la scène et s'est vu attribué le doux sobriquet de petit-ami des Internets. Là encore, l'acteur de 22 ans, révélé dans la série The Fosters, tient le rôle du parfait lycéen à la fois beau-gosse, sportif, attentionné, honnête, drôle et intelligent. Bref, le portrait-robot des garçons comme on les aime.

3. Recevoir une petite leçon de philosophie

Comme Veronica, vous ne comprenez pas grand chose aux théories de Friedrich Nietzsche ? Écoutez donc attentivement les répliques de Sierra qui compare le philosophe à un vampire et rend plus accessible son propos en l'actualisant avec un discours plus moderne et imagé.



D'une manière plus générale, Sierra Borgess is a Loser questionne sur les normes de beauté, l'estime de soi, et la pression que peuvent ressentir les adolescentes pour être belles, minces, bref, parfaites. De quoi embrasser sa loositude une bonne fois pour toute !

4. Écouter en boucle la bande-originale (et la voix de Shannon Purser)

L'un des points forts du film réside aussi dans sa bande-originale, composée de morceaux écrits par le musicien américain Leland, la pop star australienne Troye Sivan et la chanteuse canadienne Allie X. L'une des chansons, Sunflower, est directement interprétée par Shannon Purser qui révèle dans ce film, en plus de ses talents d'actrices, une voix douce et émouvante.

Attention, à partir de ces deux derniers points, vous risquez de vous faire spoiler très forts.

5. Questionner certains axes et choix de narration

Malgré une (unique) réplique sur les droits des femmes, un poster dans la chambre de Sierra clamant l'égalité pour tous et toutes et une volonté de réaliser un film inclusif et luttant contre les normes de beauté, Sierra Borgess is a Loser tombe dans plusieurs travers... dont la plupart se révèlent problématiques.



Plusieurs personnes ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux face à l'essence même de l'intrigue du film : Sierra se fait passer pour quelqu'un d'autre sur Internet, dans le but de séduire la personne qu'elle convoite. En anglais, on appelle cela le "catfishing" ("se faire arnaquer", en français), et cela n'est pas vraiment quelque chose de positif. Ici, Sierra abuse de la confiance de Jamey et joue avec ses sentiments. Le film ne fait que romantiser l'acte au lieu de le condamner, laissant sous-entendre que mentir dans une relation est sans-conséquence et tolérable.

Adapté de Cyrano de Bergerac, Sierra Bergess is a Loser montre à quel point cette pièce a mal vieillie. Copier-coller certains éléments à l'aune du mouvement #MeToo et des discussions autour du consentement n'était peut-être pas une bonne idée tant la scène du baiser entre Sierra et Jemey pose problème : Veronica demande à Jemey de fermer les yeux avant qu'il et elle s'embrassent pour que Sierra prenne sa place. On appelle bien cela un abus de confiance à ne jamais reproduire dans la vraie vie.

6. Prendre conscience des mauvaises "blagues"

Malhereusement pour Sierra Borgess is a Loser, les critiques ne s'arrêtent pas là. L'acteur américain Nyle DiMarco a soulevé d'autres problèmes dans une série de tweets énervés : "Le frère sourd d'un de mes meilleurs amis est dans Sierra Burgess. Quand je l'ai appris, j'étais exalté. Enfin plus de comédiens sourds, de représentation et d'inclusion de la langue des signes américaine dans les films", a d'abord écrit l'acteur, également militant pour les communautés sourde et LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bi, trans, queer et plus).

Seulement voilà, la surdité du personnage (le petit frère de Jemey) semble avoir été utilisée pour permettre une "blague" de mauvais goût dans le film. En rencontrant dans la vraie vie Jemey, Sierra se fait passer pour sourde, et évite ainsi d'être démasquée par sa voix. Pas de bol, le petit frère de Jemey est dans les parages et Sierra se trouve bien stupide à faire semblant de ne rien entendre. "Faire semblant d'être sourd n'est jamais bien", souligne Nyle DiMarco dans son message.

Si le meilleur ami de Sierra lui fait comprendre que c'est mal d'avoir fait cela, Nyle DiMarco reproche aux scénaristes du film de réduire la surdité à une blague... "Il y avait aussi des blagues homophobes et transphobes. C'est très facile de faire des blagues à propos de groupes de gens marginalisés mais cela fait de vous un auteur paresseux".



Après avoir été sous le feu des critiques pour sa série Insatiable, jugée grossophobe, Netflix blesse encore une fois une partie de son audience. Peut-être serait-il temps pour la plateforme d'aller chercher de nouvelles plumes ?