Une sensation de "rien à se mettre" tout en ayant des placards qui débordent de vêtements. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seule à vivre dans cette contradiction quotidienne. À l'ère de la fast fashion, critiquée et remise en question depuis cinq ans par le mouvement Fashion Revolution, il est difficile de résister aux sirènes des grandes enseignes de magasins, poussant les consommateurs et consommatrices a toujours acheté plus.



Mais avec l'émergence du développement personnel et de courants de pensée prônant le minimalisme, la mode ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle manière de consommer et d'envisager le vêtement. Ce dernier n'est plus un bien à accumuler mais un objet auquel on redonne un sens.

Exemple avec le principe de la "garde-robe minimaliste", apparu ces dernières années dans les blogs, comptes Instagram et chaînes YouTube sensibilisées au bien-être comme à la consommation éthique. L'objectif de cette tendance ? Vous permettre de trouver votre style, tout en possédant le moins possibles de pièces.

Vous avez l'impression que choisir une tenue le matin entraîne chez vous des sueurs froides ? Cette façon de s'habiller vous paraît cependant impossible ? N'ayez pas peur, approchez un peu et suivez ce guide vers une garde-robe minimaliste pour un quotidien plus zen.

Étape 1 : Limitez-vous

Le principe indispensable à toute garde-robe minimaliste est la limitation du nombre de pièces contenues dans votre penderie. Annuschka Rees, blogueuse et auteure de The Curated Closet (éditions Ten Speed Press, non traduit en français), préconise un panel de 30 à 40 pièces et ce, peu importe les saisons.



Il est libre à vous de choisir le nombre que vous allez délimiter, comme de l'adapter avec le temps. Une garde-robe minimaliste ne se constitue pas en un jour, c'est un processus qui peut prendre du temps car, comme vous allez le comprendre très vite, elle vous demande de vous contenter de l'essentiel comme du nécessaire. Associer l'utile à l'agréable en quelque sorte.

Composer votre dressing parfait peut donc prendre du temps mais il vous permettra de mieux vous connaître, vous affirmer et constituer ce qui fait de vous votre singularité. Si vous manquez d'inspiration pour cette première étape, rendez-vous sur Pinterest où de nombreux exemples de penderie existent déjà, vous permettant alors de vous projeter dans ce nouvel univers.

Étape 2 : Déterminez votre style

Avant de vous jetez dans vos placards, il va ensuite falloir réfléchir à ce qui va rendre votre garde-robe unique. Pour conserver une certaine cohérence entre toutes vos pièces, Annuschka Rees conseille dans son livre de déterminer à l'avance, le panel de couleurs qui sera commun à l'ensemble de vos pièces : des tons basiques (tels que le noir, blanc ou gris) et d'autres plus accentués. L'idée est de pouvoir jouer avec les associations de couleurs, tout en restant dans une palette logique et harmonieuse.



Attention, qui dit "garde-robe minimaliste" ne dit pas forcément "look minimaliste". Vous êtes plutôt du genre à aimer l'excentricité ? Vous ne jurez que par le cuir (vegan), les jeans et t-shirts de rock star ? Pas de panique, ce système s'adapte à tous les styles ! Là encore, prenez quelques instants, heures ou jours, pour écrire noir sur blanc ce que vous aimez et ce qui s'approche le plus de votre personnalité.

Étape 3 : Triez votre garde-robe

Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin, il est temps de vider votre armoire et de vous séparer des vêtements qui ne correspondent pas à votre garde-robe minimaliste idéale.



Le rouge ne fait pas partie des couleurs que vous avez retenues ? Donnez ce pantalon à votre meilleure amie. Vous aimez bien ce pull que vous n'avez mis qu'une fois ? Vendez-le sur un site spécialisé tel que Vinted.

Étape 4 : Partez en quête des pièces manquantes

Au fur et à mesure que vous allez expérimenter le concept de la garde-robe minimaliste, vous allez apprendre à mieux le connaître et mieux jouer avec. Finalement, cette chemise en jean que vous aviez voulu garder ne vous correspond pas. Mais vous aimeriez ajouter une longue jupe à votre panel.



C'est le moment pour vous de partir en quête de cette pièce manquante en misant sur la qualité et, pourquoi pas, l'achat éthique et responsable. Après tout, plus qu'une tendance, le minimalisme est aussi une véritable philosophie de vie. Y entrer par le vêtement ou la grande littérature, quelle importance ?