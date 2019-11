publié le 15/11/2019 à 15:28

Sur les murs, leurs affichettes volent la vedettes aux panneaux traditionnels. Bravant le froid qui s'est installé dans le sud-est de la France, les militantes du collectif #NousToutes ont rebaptisé dans la nuit de jeudi à vendredi 15 novembre les rues de Lyon (Rhône-Alpes) de noms féminins. Parmi ces noms écrits blanc sur violet : ceux de l'informaticienne Ada Lovelace ou encore de la photographe polonaise Julia Pirotte.

Comme lors de l'organisation des Journées du Matrimoine, l'objectif de cette première session de "renommage" de rues est de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans l'Histoire et dans les arts.



"On espère que vous apprendrez plein de choses en croisant et lisant nos panneaux", ont écrit sur Instagram les militantes du collectif féministe qui organise la marche contre les violences sexuelles et sexistes du 23 novembre prochain.

En France, seules 2% des rues portent le nom d'une femme. Un problème de représentation que Marlène Schiappa a souvent relevé : "J'invite chaque citoyen et citoyenne à interpeller son maire ou sa maire sur le sujet", disait-elle en 2017 lors du Parlement féminin.

En mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la mairie de Paris, où seulement 5% des rues portent des noms féminins, a pris l'initiative de baptiser une de ses places d'après la militante féministe Antoinette Fouque. D'autres lieux devraient prochainement porter les noms de Simone Veil ou encore France Gall.