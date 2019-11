publié le 15/11/2019 à 06:33

Onze départements de l'Est et du Sud-Est ont été placés ce jeudi 14 novembre en vigilance orange par Météo France pour neige-verglas, pluie-inondation et vagues submersion. Des chutes de neige importantes et du verglas sont attendus dans ces régions ainsi qu'un épisode pluviométrie-orageux violent.

Cette semaine, un gros coup de froid s'est abattu sur la France, avec des températures particulièrement basses, descendant jusqu'à -2 degrés en Auvergne et en Rhône-Alpes, accompagnées par des intempéries. Mercredi, déjà, trois départements (l'Isère, la Drôme et l'Ain) avaient été placés en vigilance orange à la neige et au verglas. De la neige humide et collante étant attendue, Météo France conseillait aux populations d'être particulièrement prudent s'ils devaient absolument se déplacer en voiture.

Voici trois questions pour tout comprendre sur ce froid hivernal qui s'est installé sur le pays.

1. D'où vient ce froid ?

Le phénomène de froid hivernal s'explique par un vent du Nord froid et humide, qui a généré beaucoup de pluie, de vent mais aussi de neige.

Cette masse d'air venue du Pôle-Nord fait baisser les températures sur tout le pays. Les températures minimales descendront jusqu'à -2, en Auvergne Rhône-Alpes, et 9 en Méditerranée. L'après-midi, les maximales évolueront de 5 à 8 degrés dans l'Est, de 9 à 11 degrés en allant vers l'Atlantique et 12 à 13 degrés en moyenne autour de la Méditerranée.

Les fraîches températures seront accompagnées par des intempéries. Dans l'Ouest, de fortes pluies et des vents violents sont attendus, accentuant le risque d'inondation dans la région ainsi qu'en Méditerranée.

2. La météo est-elle normale pour la saison ?

S'il ne faut pas parler de vague de froid mais de coup de froid, les températures sont toutefois particulièrement basses pour la saison, jusqu'à 5 degrés de moins que la moyenne. Le temps actuel est peu habituel pour la saison et s'assimile donc plus à temps du mois de janvier qu'à un mois de novembre.



Météo France précise cependant que ce n'est pas la première fois qu'il fait ce temps en novembre dans le pays est estime qu'il s'agit "simplement de la première période de temps froid de cet automne".

3. Quand va-t-il faire plus chaud ?

Les vigilances orange doivent normalement se terminer vendredi 15 novembre et totalement à partir de la semaine prochaine.



Toujours selon Météo France, les températures vont remonter "un peu pour dépasser légèrement les normales de saison en fin de semaine". Côté intempérie, la semaine sera encore "perturbée alternant épisodes pluvieux et période d'accalmie" même si dans le quart sud-est, "les épisodes pluvieux, neigeux en montagne, perdurent".