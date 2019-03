publié le 06/03/2019 à 12:39

L'accès libre et gratuit aux protections périodiques bio dans tous les collèges et les lycées de France à partir de septembre prochain : c'est le mission que s'est donnée la newsletter féministe destinée aux adolescentes Les Petites Glo, petite sœur des Glorieuses qui milite de son côté depuis plusieurs années maintenant pour d'autres causes comme l'égalité salariale ou l'allongement du congé paternité. Le nom de l'opération : #StopPrecaritéMenstruelle.



Car même en France, l'accès aux protections périodiques peut être compliqué pour certaines personnes en situation de précarité. Si on estime à environ 25 euros par an le prix de ces protections, cela ne prend pas en compte le coût des anti-douleurs et autres bouillottes, arrêts maladie dans les cas où les menstruations sont douloureuses.

Pour cette opération, Les Petites Glo s'inspirent de l’initiative écossaise qui permet désormais aux jeunes filles les plus démunies d'avoir accès à des tampons et serviettes gratuitement dans leurs établissements scolaires. Ce projet de grand ampleur devrait toucher 400.000 élèves ou étudiantes dans le pays et, pour le financer, un fonds d'environ 5,8 milliards d'euros a ainsi été créé.

Les Petites Glo estiment que financer un tel projet coûterait à la France 29 millions d'euros.

Une pétition adressée à Jean-Michel Blanquer

"Si l’Écosse y est parvenue, pourquoi pas nous ?", s'interroge Rebecca Amsellem, créatrice des Glorieuses dans sa dernière newsletter paru ce mercredi 6 mars.



Si le chemin pour atteindre cet objectif semble encore long, le travail de sensibilisation des Petites Glo récolte déjà ses fruits. La Mairie du Xème arrondissement de Paris a répondu à l'appel et s'est engagée à lancer "la gratuité des protections hygiéniques bio dans les six collèges de l’arrondissement", rapporte Rebecca Amsellem.



Pour généraliser le mouvement, Les Petites Glo ont mis en ligne une pétition adressée au ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer.