NousToutes : le mouvement qui veut rassembler les femmes contre les violences

publié le 23/07/2018 à 08:32

Plusieurs mois après l'apparition des hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc, que reste-t-il de l'indignation contre les violences faites aux femmes en France ? Pour que la lutte pour les droits des femmes ne faiblisse pas et que la société avance vers plus d'égalité, plusieurs associations féministes ont décidé de créer le mouvement #NousToutes.



À l'image des rassemblements de colère générale à l'étranger, les membres du collectif veulent organiser une grande mobilisation. "Les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc ont suscité beaucoup d'espoir, mais très vite, c'est retombé. Il y a de la déception, parce que cela n'a pas créé un mouvement d'ampleur comme en Espagne, au Chili ou en Argentine", explique à RTL Girls Marie Boucaud, membre de #NousToutes.

Cette membre du comité de pilotage du mouvement raconte que le projet est né le 3 juillet, après une réunion organisée par plusieurs associations féministes, dont En avant toutes, le Groupe F, le Comité national pour les droits des femmes ou encore le Planning familial. "Il y avait aussi beaucoup de volontaires, de personnes motivées et prêtes à s'impliquer", se souvient-elle.

Une "déferlante féministe" prévue le 24 novembre

L'objectif de #NousToutes est d'organiser "une déferlante féministe, rassemblant des centaines de milliers de personnes en même temps, pour que la France se réveille et dise Stop aux violences sexistes et sexuelles", peut-on lire sur le site du collectif. Cette mobilisation aura lieu le 24 novembre 2018, veille de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.



"Notre but en attendant, c'est de mobiliser un maximum de volontaires d'ici novembre", explique Marie Boucaud, également membre du groupe chargé des questions d'intersectionnalité dans le collectif. "Chacun peut aider à sa façon". Sur le site, tout le monde peut s'inscrire et indiquer s'il souhaite aider sur le terrain (en participant à des actions avec des associations) ou bien à distance (en communiquant sur les réseaux sociaux).

Chaque jour, en France, 254 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. Vous voulez que ça change ? Nous aussi.

Organisons une déferlante féministe pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles.

Rejoignez #NousToutes https://t.co/YPkpwhgZpp pic.twitter.com/dJV43BlxGL — Nous Toutes (@Nous_Toutes) 18 juillet 2018

"On veut fédérer le maximum de personnes. On met de côté tout ce qui nous sépare pour se rassembler dans un même combat : lutter contre les violences faites aux femmes", prévient celle qui se dit "heureuse d'avoir rejoint un mouvement où féminisme et sororité sont mis en avant".



Avant le 24 novembre, #NousToutes s'organise et prend de l'ampleur. Sur les réseaux sociaux, le hashtag est relayés par de nombreuses personnalités engagées, comme Rokhaya Diallo ou Sandrine Rousseau. "On a doublé notre objectif en terme de volontaires : on espère mobiliser 2.000 personnes pour organiser notre rassemblement", s'enthousiasme Marie Boucaud.