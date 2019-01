publié le 21/01/2019 à 18:05

"Nous n'imposons aucun stéréotype, notre but est d'aider les femmes à être bien". Le président de Promincor - Lingerie française, Alain de Rodellec a donné le ton en ouverture du défilé "Lingerie Rocks" qui avait lieu ce dimanche 20 janvier dans la capitale française. 14 grands noms (tels que Passionata, Aubade, Chantelle...) et trois jeunes pousses françaises de la lingerie (Badines, Jolies Mômes et Henriette H) ont présenté leurs créations à travers quatre "tableaux" rythmés par un concert de rock et portées par des mannequins et des danseuses.



Premier constat de ce défilé : le confort prime sur tout. Exit le push-up et les strings et bonjour aux formes plus modernes en bralette ou en triangle, aux soutien-gorges sans armatures et aux culottes hautes et invisibles.

"Toutes les marques présentes au défilés ont un savoir faire qui habille les femmes du bonnet A au bonnet I. Toutes les femmes quelle que soit leur morphologie doivent se sentir belles, être bien dans leur corps, la lingerie les aide à se sentir à l'aise", a déclaré à l'AFP Karine Sfar, déléguée générale de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire.

> Lingerie : les dessous made in France prennent le dessus Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : La rédaction de M6 | Date : 21/01/2019

Un style qui contraste avec Victoria's Secret

Le style sobre et bon enfant du défilé parisien tranche avec celui de Victoria's Secret dont le show reste un événement planétaire, mais qui fait l'objet d'une polémique pour son choix de mannequins et sa représentation de la femme jugée par certains stéréotypée et pas en phase avec son époque.



On est cependant loin de Savage x Fenty, la marque de lingerie de Rihanna qui avait fait défiler en septembre dernier des mannequins de toutes origines et morphologies parmi des top models tels que Gigi et Bella Hadid.



Les marques françaises n'échappent pas non plus aux critiques. Ainsi, à la fin de l'année 2018, la marque Aubade a été pointée du doigt à cause de sa dernière campagne publicitaire placardée sur la devanture des Galeries Lafayettes. En cause ? "La femme Aubade" était réduite à une paire de fesses.