Elles ont créé Clothparency, un projet pour vous aider à mieux consommer la mode

Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi ont fondé Clothparency pour vous aider à vous tourner vers une mode plus éthique.

publié le 24/07/2018 à 08:00

C'était un projet de fin d'études qu'elles ont transformé en projet professionnel. Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi sont les cofondatrices de Clothparency, une plateforme numérique qui va vous aider à acheter vos vêtements en pleine conscience de leur impact sur l'environnement et sur l'humain.



Après les avoir rencontrées sur le stand de RTL Futur à Viva Tech, Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi nous ont invités dans les locaux de MakeSense, un incubateur de startups qui accompagne les entreprises de l'économie sociale et solidaire.

C'est là, entre des tables de ping-pong faisant office de bureaux et des canapés moelleux que ces entrepreneuses de 24 ans travaillent sur Clothparency, un projet né en 2016 pendant leur dernière année d'études à AgroParisTech, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, et qu'elles ont décidé de continuer une fois diplômées.

"L'idée de Clothparency est venue d'un appel à projet pour rendre le secteur de la mode plus responsable", raconte Rym Trabelsi. Sensibilisées dès leur plus jeune âge aux questions environnementales, les étudiantes ont l'envie d'entreprendre, même si elles n'étaient pas forcément rompues aux codes du secteur.

Accompagnées à l'époque par une troisième camarade de promo, elles réfléchissent alors à quelle solutions elles pourraient apporter. "On a fait une cartographie représentant tous les enjeux liés au secteur de la mode", explique Rym Trabelsi, installée dans une salle de réunion de MakeSense. Le trio découvre alors que derrière l'industrie du textile se cache une montagne de problématiques allant de l'environnement au social.



"En tant qu'ingénieures, on voulait plutôt apporter une solution technique". Mais fortes de leurs nouvelles connaissances du sujet, les étudiantes décident, finalement, de se placer du côté des consommateurs, ces "acteurs du changement", comme l'expliquent aujourd'hui les cofondatrices. "Ce sont eux qui ont le pouvoir de faire changer les choses".

Se jeter dans le grand bain dans l'entrepreneuriat

La vision du projet se précise : il faudrait un outil permettant de rassembler des informations fiables, rendre visibles des acteurs du secteur et permettre à celles et ceux qui veulent mieux consommer de le faire. En parallèle de leurs stages puis de leur premier job dans de grandes entreprises dans le développement durable, Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi travaillent sur leur solution.



En avril 2017, elles publient une enquête pour demander au grand public si un projet tel que celui-ci pourrait les intéresser. "Elle a été très relayée. Beaucoup de personnes nous ont répondu mais aussi beaucoup de marques nous ont contactées !", sourient les deux jeunes femmes.

C'est à ce moment là que Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi décident de continuer l'aventure toutes les deux tandis que la troisième personne préfère ne pas s'engager. Rym négocie d'abord un 4/5ème avec son employeur avant de démissionner tandis que Marguerite refuse une proposition d'emploi pour se former au développement web. Pendant ces neuf semaines intensives, elle développe le premier prototype de Clothparency : une extension Google Chrome à installer sur son ordinateur.

Clothparency est une extension Google Chrome à installer sur son ordinateur pour connaître l'impact social et environnemental des vêtements que l'on s'apprête à acheter. Crédit : Clothparency

Peaufiner la solution

Autour de "cet outil concret", Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi ont construit une communauté d'experts et de bénévoles mettant également leur savoir ou expérience au profit de développement de Clothparency. "Le projet sera plus beau et plus efficace s'il engage les gens", confirme Marguerite Dorangeon, en charge de la partie produit tandis que Rym Trabelsi s'occupe de créer et d'entretenir la communauté autour du projet.

Avec leurs profils complémentaires, les deux entrepreneuses, "alignées sur les mêmes valeurs" confient également préférer la vie de startups à celles des grandes entreprises. "Les décisions se prennent plus rapidement", soulignent celles qui ne cultivent pas le stéréotype des entrepreneurs au bord du surmenage.



Chez MakeSense depuis mars 2018, les cofondatrices de Clothparency sont désormais invitées à prendre la parole sur le sujet de la mode durable et éthique ("pour porter la voix des consommateurs") et passent beaucoup de temps à peaufiner leur solution.



"Chaque changement doit venir des utilisateurs", explique Marguerite Dorangeon qui souligne qu'aujourd'hui, le produit qu'elle a créé est "fonctionnel". Pour le découvrir, il faudra patienter encore quelques mois mais rien ne vous empêche, dès aujourd'hui, de commencer à revoir votre manière de consommer la mode.