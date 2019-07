Le CLITORIS et l'ORGASME

publié le 21/04/2019 à 21:05

"Moi le clitoris, je trouve que c'est un bon p'tit père, un gars sympa qu'il serait dommage de ne pas connaître... Un peu comme Michel Drucker d'après les dires de ses amis !". Sophie Riche est fidèle à sa ligne éditoriale : la Youtubeuse "feel good" a publié jeudi 17 avril sur sa chaîne une nouvelle vidéo dans laquelle elle parle avec humour du clitoris et de l'orgasme. Son objectif : sensibiliser le grand public à cet organe et au plaisir féminin via sa chaîne Youtube, au risque de voir sa vidéo démonétisée, explique-t-elle en introduction.

Car on le sait, la plateforme de partages de vidéos en ligne n'apprécie pas les contenus traitant du corps des femmes. Plaisir féminin, éducation sexuelle, avortement, menstruations, contraception... Les vidéos qui traitent ces thèmes ne peuvent pas être monétisées par leurs créatrices. Pour dénoncer ces pratiques, l'association Les Internettes avait alors mis en avant en juin dernier ce problème et lancé un mouvement via le hashtag #MonCorpsSurYouTube.

Cette vidéo de Sophie Riche n'a pas échappé à la règle, comme elle le montre dans un message publié sur Twitter. Pourtant, la Youtubeuse y aborde des points essentiels à toute éducation à la sexualité. Elle explique par exemple pourquoi c'est important de regarder sa vulve, de communiquer pendant le rapport sexuel, ou de se défaire du mot "préliminaires".

Compteur de vues bloqué, video déjà démonétisée. Ah, @YTCreateurs, sacré toi. pic.twitter.com/l0WFiNYSmb — Sophie Riche (@SophieRiche_) 17 avril 2019