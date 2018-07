Sophie Riche, la comédienne qui a remis YouTube à l'ère du "feel good"

publié le 19/04/2018 à 08:10

Sophie Riche vit dans une bulle. Une bulle faite d'égalité, de bienveillance, de franches rigolades, de saucisson et de sport. Comme elle, on aimerait, avec un brin de naïveté, que le monde entier y fasse partie. En attendant ce jour merveilleux, la mission que Sophie Riche assure de ses premiers articles pour le site Madmoizelle.com à ses vidéos sur Youtube en passant par son tout nouveau compte Instagram (@sofit.riche) est loin d'être terminée.



La rédactrice web-chroniqueuse-auteure-vidéaste-comédienne n'arrêtera pas de si tôt de faire du bien aux gens. Sa ligne éditoriale à elle, c'est le "feel good". Décomplexer les gens, parler de sujets intimes en multipliant les blagues, encourager son audience à embrasser la vie du bon côté, à positiver encore et toujours même après une rupture, avoir arrêté de fumer, contracté une mycose vaginale... Voici la ligne éditoriale que Sophie Riche cultive, sans vraiment le calculer.

Rencontre avec une comédienne partie de rien et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 150.000 personnes sur sa chaîne YouTube.

Le déclic pour la comédie

Retour en arrière. Sophie Riche a cinq ou six ans. Enfant complexée, elle se sent bien dans les rôles qui ne sont pas le sien. "Je me souviens de mon premier spectacle. Je voulais le premier rôle féminin mais je ne l'ai pas eu. Le jour de la représentation, la fille n'est pas venue parce qu'elle avait trop peur", raconte à RTL Girls celle qui a grandi en Picardie. "Je connaissais son texte, alors moi, toute timide et toute complexée, je suis allée voir la prof pour lui dire que je pouvais le faire".

C'est le déclic. "Il y avait quelques approximations, j'ai dû improviser, mais j'ai fait marrer des gens, j'ai fait marrer la prof et c'est là que je me suis dit que je voulais faire ça toute ma vie".



Une vingtaine d'années plus tard, Sophie Riche jongle entre les plateaux de tournage et son appartement lillois. C'est là qu'elle écrit, tourne et monte les vidéos de sa chaîne YouTube quand elle ne rédige pas quelques articles pour Madmoizelle.com, le site où elle a fait ses premiers pas dans la vidéo (en prenant comme sujet la coupe menstruelle, "un gros coup de chance", dit-elle) et qui lui a permis de découvrir le féminisme.

Un féminisme positif

Fille unique, Sophie Riche raconte que ses parents ne l'ont pas "élevée comme une petite fille ou comme un petit garçon". Peut-être lui ont-ils dit qu’elle n’arriverait pas à être comédienne. Mais rien à voir avec son genre, assure-t-elle. "On est à la campagne, on ne connaît personne dans le milieu, c’est qu’avec le piston qu’on peut réussir".



Ses parents se "répartissent les tâches naturellement", ajoute la youtubeuse. "Le concept de la charge mentale, je l'ai découvert avec la BD d’Emma, publiée l'année dernière. J’en avais entendu parler dans les familles des autres mais pas dans la mienne ou dans mon modèle de couple à moi".

Alors quand elle débarque dans la rédaction du site féminin, Sophie Riche découvre les inégalités du quotidien et avale, de travers, "la pilule du féminisme". "Je me souviens être rentrée dans une colère folle parce qu’à Roland-Garros, un terrain rose avait été investi par une marque pour les femmes". Plus tard, Sophie Riche explique qu'elle a appris à apaiser son discours.



"La colère, c’est une façon de faire passer des messages mais c’est vrai que ce n’est plus du tout ma manière de faire. Maintenant, j'essaie toujours d’être dans une démarche positive", explique Sophie Riche tout en assurant qu'elle n'est pas "contre les féministes qui tapent du poing sur la table. C’est important qu’il y ait plusieurs façons de communiquer pour toucher un public le plus large possible."

Mais la comédienne de 29 ans n'est pas qu'une observatrice des inégalités. En 2016, elle co-fonde le collectif Les Internettes dont l'objectif est de valoriser et d'accompagner les créatrices de vidéos sur le web. Comme dans le monde des médias, de la politique ou de la culture, ces femmes sont moins visibles que leurs homologues masculins ou cantonnées aux sujets dits "féminins".

"Ce sujet est important pour moi mais je n’ai pas l’impression de mener un combat féministe", assure cependant Sophie Riche. "C’est plus mon quotidien qu’il l’est et c’est pour cela que j’en parle de manière simple", glisse-t-elle, quelques jours avant de se rendre à Sciences Po Paris, mercredi 18 avril, pour parler du sujet de la place des femmes sur la plateforme de vidéos en ligne et partager son parcours de youtubeuse avec l'équipe de Rose Carpet.



Sophie Riche officie dans ce collectif depuis un an et demi aux côtés de Clara Marz ou Lola Dubini. Une place qui lui permet de jouer dans des vidéos qui changent de son format habituel, en attendant de la voir incarner d'autres rôles et de porter à l'écran son projet de fiction. "C’est la première fois que j’ai présenté un projet en étant vraiment sûre de moi", confie Sophie Riche sans en dévoiler d'avantage. Pour découvrir les talents d'auteure et de scénariste de la jeune femme, il va falloir patienter.