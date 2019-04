VIDÉO - Le cunnilingus ou comment pratiquer cet art avec Pure Human Soul

publié le 07/04/2019 à 09:23

Pour savoir savourer un cunnilingus, il est "indispensable de connaître sa vulve". Chloé, youtubeuse de la chaîne Pure Human Soul, spécialisée dans les contenus sexo, transmet tout son savoir sur le sujet dans une vidéo publiée le 4 avril sur sa chaîne Youtube.



Après avoir mis fin à quelques clichés et stéréotypes sur cette pratique sexuelle, la jeune femme en formation de sexologie, livre plusieurs précieux conseils pour que les personnes qui reçoivent comme pratiquent un cunnilingus le fassent de la meilleure façon qu'il soit.

Chloé explique par exemple pourquoi il est important d'observer sa vulve, son clitoris et d'expérimenter soi-même cette zone pour se l'approprier avant de laisser une autre personne le faire. Elle s'adresse ensuite à celles et ceux qui pourraient prochainement pratiquer un cunnilingus pour la première fois. Son conseil : prendre son temps et bien écouter comment sa partenaire réagit pendant cette pratique sexuelle.

La youtubeuse propose plusieurs positions et rappelle que la vulve est un endroit propre du corps humain, puisque le vagin se nettoie tout seul. Enfin, au même titre que pour la fellation, cette pratique ne déroge pas à la règle des infections sexuellement transmissibles. Comment faire : protégez-vous à l'aide de digue dentaire et, surtout, faîtes-vous dépister.