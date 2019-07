publié le 31/03/2019 à 14:23

Le clitoris n'aura plus aucun secret pour vous grâce à ce podcast du Cabinet de curiosité féminine et Radio Campus Paris. Animée par Joe, Cécile Martin et Claire Alquier, cette émission met fin à toutes les idées reçues entourant l'organe du plaisir féminin par excellence.

Les trois animatrices de l'émission reçoivent pour l'occasion Julia Pietri, fondatrice du compte Instagram Gang du clito et autrice d'un livre dédiée à la masturbation féminine, et Sarah Constantin, l'une des deux femmes derrière le compte Clit Revolution et du documentaire du même nom.

Dans ce podcast, les deux invitées répondent aux questions du Cabinet de curiosité féminine et expliquent en quoi le clitoris est un organe on ne peut plus politique.

Vous pouvez écouter le podcast sur le site du Cabinet de curiosité féminine. Pour celles et ceux qui voudraient des informations complémentaires, vous pouvez lire nos articles :

- Clitoris : 7 points à savoir sur l'organe du plaisir

- Clitoris : tout comprendre sur cet organe en un court-métrage

- Ce sextoy a (enfin) compris l'anatomie du clitoris

- Orgasme : elles n'ont jamais joui et voici pourquoi ce n'est pas grave

- "Viva la vulva", un docu pour en finir avec la stigmatisation du sexe féminin