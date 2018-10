publié le 29/10/2018 à 19:35

Les stéréotypes de genres touchent tout le monde. Si les femmes sont celles qui subissent le plus les discriminations, les hommes ne sont pas non plus épargnés par les clichés, notamment en ce qui concerne la sexualité.



Fiona Schmidt le raconte d'ailleurs très bien dans son livre L'amour après #MeToo, sorti au mois d'octobre et dans lequel elle démontre par A+B que ces messieurs souffrent également des injonctions sociétales et qu'il est grand temps qu'ils prennent les choses en main.

Pour les aider dans cette voie, la journaliste livre dans son ouvrage plusieurs conseils pour bien se comporter en société quand on est un homme qui veut draguer la gent féminine. Si les livres ne sont pas vraiment votre truc, des comptes Instagram permettent également aux hommes de prendre conscience des injonctions dont ils sont les victimes et leur donnent même des clés pour s'en sortir.

1. "Tu bandes ?", le pendant masculin de "T'as joui ?"

Inspiré par l'initiative de Dora Moutot, la journaliste derrière le compte Instagram "T'as Joui ?", Guillaume, 25 ans, a lancé début septembre "Tu bandes ?", explique-t-il à Mademoizelle.com. "Libérons & stoppons la parole sur nous !", "J’ai un coeur érectile et des sentiments", peut-on lire dans la bio de "Tu bandes ?", montrant alors que la vocation de ce compte est d'interroger les stéréotypes sur les sexualités masculines et de permettre aux principaux interrogés de s'exprimer.



Injonctions à la virilité, fardeau de la virginité, vasectomie... les sujets sont déjà nombreux et donneront matière à réfléchir à tout le monde.

2. Taylor Johnson, votre nouveau coach sexo préféré

Sur son compte Instagram, Taylor Johnson éduque ses abonnés sur les sexualités masculines. "Le sexe est quelque chose d'important", écrit-il sur son blog, "nous pensons tous à ça mais c'est dur d'en parler, plus particulièrement si vous êtes hommes. Alors, parlons-en".



Après des années de difficultés sur le plan sexuel, cet adepte du tantra, aborde aujourd'hui des sujets comme les sextoys anaux, pousse ses abonnés à se questionner sur des pratiques sexuelles comme la pénétration et partage ses expériences personnelles comme cette fois où il s'est donné le défi de ne pas éjaculer pendant 30 jours... tout en continuant à avoir des rapports à plusieurs et en solitaire.

3. Quand la masculinité toxique se dénonce en dessins

"Non Toxic Masculinity" a choisi l'humour et le dessin afin de porter un message féministe sur Instagram. Derrière ce compte, on retrouve une femme, l'artiste new-yorkaise Hayley Blatte, qui dénonce autant les comportements toxiques de certains hommes qu'elle valorise ceux permettant de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

4. Le club des garçons que vous allez avoir envie de rejoindre

"The Boys Club" est le compte Instagram du podcast du même nom lancé par Madmoizelle.com. Le concept est simple : des hommes sont invités à parler de leur masculinité. Sont déjà passés au micro du podcast : le comédien Nicolas Duvauchelle, l'humoriste Roman Frayssinet ou encore le dessinateur Monsieur Q.

5. Un compte pour faire le plein de citations percutantes

Des citations, des dessins, des discours et des images fortes, voilà en quelques mots comment résumer le compte Instagram "Mask You Live In" (le masque dans lequel vous vivez). Son objectif : militer pour l'égalité des genres et donner des clés simples pour se questionner et, tout simplement, changer le monde.

6. "Pénis de table", la BD qui va vous faire du bien

"Penis De Table" est le compte Instagram de la BD du même nom racontant les histoires sexuelles de sept mecs. On y parle de pénis, forcément, mais aussi d'orgasme, de performance, d'impuissance ou encore d'éjaculation précoce.