publié le 16/10/2018 à 14:02

"Index à l’envers, Majeur en l’air, à chaque doigt son diamant, gloire à l’amour solitaire". Le groupe français Bagarre vient de sortir ce mardi 16 octobre le clip de Diamant, un titre qui se présente comme une ode à la masturbation.



Dans le clip réalisé par Marion Dupas, on suit Pauline, une ado qui veut apprendre l'art de se faire du bien dans un monde où le plaisir féminin est encore tabou. La jeune femme ne se laisse cependant pas intimidée et profite d'un moment en solo, encouragée par le titre Diamant, pour explorer "en bas des reins" une forme de liberté, promise par la chanteuse de Bagarre.

"Dans ce morceau j'ai voulu banaliser le fait de parler de cette pratique qui est encore vue comme honteuse par plein de jeunes filles, en plus d'être tabou dans le débat public, ce qui me semble absurde", a-t-elle expliqué à RTL Girls. "Index à l'envers, majeur en l'air" c'est la phrase qu'on a trouvé pour poser - et clore - le débat".

Bagarre appelle toutes les femmes qui se masturbent à partager des photos d'elles l'indexe à l'envers et le majeur en l'air afin de briser le tabou une bonne fois pour toutes.