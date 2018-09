publié le 24/09/2018 à 15:29

Un papy bon vivant qui envoie des textos coquins à ses maîtresses, des fictions érotiques, le témoignage d'une cam-girl ou encore celui d'une femme qui a fait l'amour sur Internet... C'est le programme du premier numéro de QUD, un nouveau "magazine sonore" gratuit et indépendant dans lequel se développe, à chaque numéro, "une thématique en rapport avec la sexualité à travers plusieurs podcasts", allant du "témoignage au reportage", en passant par "la fiction ou des expérimentations", expliquent à RTL Girls Julia Garcin et Jeanne Mayer, les deux créatrices de ce projet, lancé le 1er septembre dernier.



Pour ce premier numéro, Julia Garcin et Jeanne Mayer ont décidé de parler de virtuel. "Ce thème nous permet de parler d'aujourd'hui, de demain, mais aussi d'hier, puisqu'en réalité le virtuel et la sexualité ont toujours été liés", racontent-elles. "Le minitel rose, les peep shows, la littérature érotique... Même les fantasmes, d'une certaine façon, c'est du virtuel", détaillent les deux amies.

Si elles ont décidé de se lancer dans cette aventure il y a deux ou trois ans, c'est d'abord pour tromper l'ennui (Julia s’ennuyait dans son poste de graphiste pour un magazine), s'essayer à de nouvelles formes d'écriture (Jeanne travaillait pour France Inter et écrivait de la fiction pour le cinéma), tout en créant du contenu avec leurs proches. "Derrière ce projet, il y aussi nos amis, qui nous ont beaucoup aidées : Sophie Marchand, Queenie Tassell et Maxime Kosinetz pour le jingle".

Le choix du podcast s'est imposé naturellement tandis que la thématique du sexe est, selon elles, "un sujet inépuisable, universel, qui parle à tout le monde... et qu'on en parle tout le temps entre nous", expliquent Julia et Jeanne.

Autant de plaisir féminin que masculin ?

Les initiatives sur le sujet ne cessent en effet de voir le jour notamment sur Internet et les réseaux sociaux où les langues se délient sur la jouissance et le plaisir féminin, notamment. Si QUD s'inscrit définitivement dans ce mouvement, Julia et Jeanne précisent qu'elles ne s'adressent "pas plus aux femmes qu'aux hommes, et on ne s'intéresse pas plus au plaisir féminin qu'au plaisir masculin. Seulement, on est des filles, donc on voit les choses de ce point de vue", expliquent celles qui s'inspirent beaucoup de réalisatrices de porno féministe telles qu'Erika Lust ou Olympe de G.



"Un de nos podcasts, Blind Lust, est d'ailleurs une audiodescription de film porno". Il s'adresse d'abord pour les personnes non-voyantes mais "intéressera tout le monde", assurent les créatrices de QUD. "Pour le premier numéro, on a choisi The Bitchhiker d'Olympe de G, un film qui ne dessine pas une vision normée de la sexualité."



Les créatrices du magazine sonore souhaitent faire participer des hommes dans leurs prochains numéros et "regrettent" de ne pas avoir, pour l'instant, de contenus "qui s'adressent à d'autres sexualités" que la leur, c'est-à-dire hétérosexuelle. "Il y en avait mais ils n'ont pas abouti", racontent celles qui dévoilent à RTL Girls le thème de leur prochain numéro : "le non-sexe". "On va parler des gens qui ne font pas l'amour, et ça va être excitant !", promettent-elles.



Découvrez le premier numéro de QUD sur le site du magazine, Soundcloud, iTunes.