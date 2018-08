Sexe : un ébéniste reconverti en fabricant de sextoys en bois

publié le 14/05/2018 à 14:05

Vous n'arrivez pas à choisir votre premier sextoy ? Vous avez envie de découvrir un nouveau modèle ? Mais le canard en plastique ou le vibromasseur ne vous tentent pas... Alors voici un concept qui pourrait vous surprendre. C'est l'idée qu'a eu Pascal, artisan ébéniste depuis une vingtaine d'années.



Il a décidé, il y a quatre ans, de se lancer dans un nouveau projet, plus insolite que la fabrication de chaises ou d'étagères : il est devenu créateur de sextoys en bois ! "Quand je me suis lancé, cela faisait sourire les gens. Mais ils se sont vite rendus compte que cela fonctionnait bien", raconte Pascal à RTL Girls.



Effectivement, sa reconversion est un vrai succès. Aujourd'hui, sur son site Idée du désir, il vend entre 3.000 et 4.000 produits par an à des acheteurs venant du monde entier.

Créations luxe, wooden sextoys, ébène. www.ideedudesir.fr Une publication partagée par ideedudesir (@ideedudesir) le 14 Août 2016 à 1 :36 PDT

Pour le plaisir, mais pas que...

Dans son atelier en Charente, près d'Angoulême, Pascal fabrique ses objets avec son apprenti. "Je me lève tous les matins avec l'envie de travailler", sourit l'ébéniste. Spécialisé dans la fabrication de meubles, il explique avoir voulu diversifier son activité il y a quatre ans.



"En fouillant sur Internet, j'ai eu cette idée", se souvient-il. "Sachant faire un peu de sculpture, je me suis dit pourquoi pas". Il commence à réfléchir à des produits, les travaille pendant plusieurs heures dans son atelier et se lance dans la commercialisation. "J'avais quelques notions en anatomie, mais pas de véritable formation en sexologie", souligne Pascal.

L'ébéniste conçoit aussi des sextoys pour hommes, comme ces anneaux. Crédit : Arièle Bonte pour RTLnet

Grâce au soutien d'un sexologue séduit par son idée, il élabore de nouveaux modèles plus spécifiques. Ses "sculptures sensuelles en bois naturel" ne sont pas seulement utilisés pour le plaisir, mais aussi adaptés à des troubles de la sexualité.



"Certains produits sont conseillés pour les femmes souffrant de vaginisme ou voulant rééduquer ou muscler leur périnée", explique l'ébéniste. Il ajoute qu'en plus des modèles pour les sexes féminins, il a créé une gamme pour les hommes (anneau ou plug anal) pour "aborder tous les plaisirs", en solitaire ou à deux.

Pensés comme des bijoux en bois

Pour celles et ceux qui sont un peu inquiets en imaginant une écharde... "Aucun risque", rassure l'ébéniste, qui respecte les normes françaises. "Ce sont des produits de très bonne qualité, le bois est soigneusement sélectionné et travaillé pendant plusieurs heures". Une fois l'objet sculpté, il le recouvre d'un vernis utilisé pour le contact alimentaire, garanti sans phtalates, et sans aucun danger pour votre intimité.



"Je pense ces objets comme des bijoux en bois", explique Pascal. "Il faut qu'ils soient jolis à regarder". Parfois, il lui faut plusieurs mois pour imaginer de nouveaux modèles, les créer, les re-travailler jusqu'à ce qu'il les trouvent parfaits.

> La youtubeuse Clemity Jane a testé les sextoys en bois de Pascal.

Avec près de 25 modèles, sans compter toutes les variantes de bois, Pascal conçoit ses objets comme des œuvres d'art, qui coûtent entre 60 et 120 euros. "Ce sont des jouets travaillés avec amour, dans le respect de vos courbes, avec précision", annonce-t-il aux clients et clientes sur son site.



Son produit phare : l'orchidée structurée, pensée pour procurer du plaisir avec la simulation du point G et les parois vaginales, et dont la prise en main est facilitée par une bague à deux doigts.

L'orchidée structurée est le modèle le plus vendu sur le site de Pascal. Crédit : Arièle Bonte pour RTLnet

"Je n'imaginais pas du tout un tel succès quand je me suis lancé", confie l'ébéniste, qui ne regrette pas son choix et a découvert le milieu de la sexologie au fil des congrès et des conférences. Il réfléchit maintenant à l'élaboration d'un nouveau jouet : un sextoy électrique qui pourrait reproduire les sensations d'un vibromasseur.