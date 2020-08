Sexe : comment rebooster sa libido pendant l’été

publié le 23/08/2020 à 20:20

La moiteur de l'été est indéniablement le meilleur moment pour rebooster votre libido. Car, quand le thermomètre monte, la température de votre corps s'envole, et avec elle votre envie de faire l'amour. Il existe une explication en partie hormonale qui fait que "quand il fait chaud, on est plus excité", explique le psychologue et sexologue Antoine Spath. "C'est la métaphore de la sève qui monte. Ce sont les appels de la nature à la reproduction".

Certes, il existe bien chez les hommes, comme chez les animaux, des envies plus prononcées à cette période, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Quand l'animal s'accouple davantage dans le but de se reproduire, l'humain, lui, fait l'amour pour le plaisir et donc a n'importe quel moment de l'année.

L'autre explication est très naturelle. Il s'agit de la lumière du soleil. Cette dernière joue aussi sur notre humeur en stimulant la glande pinéale, ou le "siège de l'âme", comme l'appelait René Descartes."Elle régule les cycles soleil et nuit et elle est le récepteur à la lumière et organise l'humeur".

Faites du sport

La lumière de l'été stimule cette glande, ce qui nous rend "plus avenants, plus engagés à la relation à l'autre, on n'est moins dans l'inhibition". Nous sommes donc davantage tournés vers les autres quand le soleil chauffe.

L'été est donc la meilleur la période pour rebooster votre libido en accompagnant tous ces stimuli naturels par des actions simples. Par exemple, faites du sport. Une activité physique augmentera grandement votre envie de faire des câlins (tout en profitant à votre prise de poids due au confinement). Et comme plus vous transpirez, plus vous libérez de phéromones, votre partenaire sera alerté tout naturellement de votre désir.

"Resexualisez" votre corps

La baisse de votre libido peut également provenir d'un complexe ou d'une certaine routine de couple. Pourquoi alors ne pas profiter de l'été pour "resexualiser" votre corps et celui de votre partenaire. Paradoxalement, la nudité tue un peu le désir. Quand on est en permanence avec l'autre, en se baladant nu, on s'habitue à ne plus désirer.

Les vêtements de saisons sont donc une excellente raison de nourrir à nouveau votre sexualité. "Les vêtements plus légers érotisent le regard de l'autre", rappelle Antoine Spath.

Relaxez-vous

Enfin, stress et libido ne font généralement pas bon ménage alors, si vous êtes de nature "tendue", profitez des vacances pour vous relaxer, et votre appétit sexuel suivra. La pause estivale se traduit généralement par plus de disponibilité et davantage de relâchement social. Une formule qui nous rend "plus disponibles à la sexualité" et "propice à se laisser l'esprit libre pour le désir", explique encore le spécialiste.



Et si l'appétit sexuel n'est malgré tout pas au rendez-vous, essayez-vous au yoga, à la méditation, ou prenez rendez-vous pour un massage. L'essentiel étant de ralentir, respirer et vous libérer de toutes les tensions qui s'accumulent dans votre corps et votre esprit pour enfin jouir de l'été...