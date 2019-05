Sexo : qu’est-ce qui nous coupe l’envie ?

publié le 15/02/2019 à 07:00

Hygiène corporelle douteuse, tenue négligée, mots un peu trop crus, télé allumée, pilosité excessive, maquillage excessif, chaussettes gardées etc : en matière de sexualité, il est certains détails ou comportements qui peuvent en bloquer plus d'un.e et devenir rédhibitoires ! Pourquoi certains détails ont-ils la capacité de faire dégringoler notre libido ? Un tue l'amour est-il universel ? Quels sont les plus courants ? Comment gérer une situation de gêne ?

Invités

- Catherine Blanc, sexologue

- Olivia Moore, humoriste et autrice de Culpafuck ! Manifeste anti-culpabilité pour se sentir moins merdique (Fleuve Editions). En tournée dans toute la France avec son spectacle "Egoïste"

- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur



- Nicolas Santoralia, journaliste pour Le Monde et le magazine GQ

Culpafuck ! Manifeste anti-culpabilité pour se sentir moins merdique (Fleuve Editions)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).