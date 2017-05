publié le 19/05/2017 à 07:05

"50 heures pour innover dans le plaisir", c'est possible ? C'est en tout cas le pari que vont devoir relever une centaine de participants inscrit au SexTechLab (1), soit un événement étalé sur un week-end et durant lequel des cerveaux humains vont se pencher sur l'innovation... pour notre plus grand plaisir.



Professionnels de la santé, ingénieurs, chercheurs, développeurs, spécialistes du marketing, étudiants, entrepreneurs, salariés, professionnels de la sexualité... Tous sont conviés à faire bouger les lignes dans l'industrie du sexe.

Si les perspectives de création semblent infinies pour les participants du SexTechLab, des entreprises se sont déjà penchés sur le sujet, offrant alors des produits et des services conçus pour notre jouissance. Florilège des innovations déjà existantes sur le marché.

1. Hum, le vibro connecté

"Hum ressent vos sensations et vous répond pour que vous puissiez explorer et prendre du plaisir comme jamais". Voilà la promesse de ce vibromasseur connecté qui suit ce que votre corps lui envoie pour mieux s'adapter à ce dont vous avez besoin pour jouir.



Waterproof, conçu pour une pénétration vaginale ou une stimulation clitoridienne, il se procure sur Internet contre la modique somme de 179 dollars (160 euros).

"#HUM surpassed my expectations. And...I’ve really enjoyed learning a new way to play."

Nice review @TheCarnalQueenhttps://t.co/G8IFzdcnGD pic.twitter.com/Ph6xhlfrwd — Meet Hum (@humvibrator) 14 mai 2017

2. HappyPlayTime, l'appli pour apprivoiser son corps

La masturbation féminine ne devrait plus être un tabou et cette application l'a bien compris. HappyPlayTime éduque les femmes à prendre possession de leur corps, à l'aimer et à ne plus en avoir honte grâce à travers des jeux ludiques et sexuels (et virtuels).



Parce que comme le souligne le site de l'appli, il est important de savoir se faire du bien à soi avant de songer à en prendre à deux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...

Join the movement and help us make masturbation normal - share your badge, share the mission: http://t.co/udSRdfBlUt pic.twitter.com/0S6efbUElF — HappyPlayTime (@happyplaytime) 16 janvier 2014

3. B.Sensory, la librairie numérique pour vous faire vibrer

"Amatrice de lecture érotique, j’ai eu envie de conjuguer le pouvoir des mots au potentiel des objets connectés pour imaginer une nouvelle manière de lire et prendre du plaisir, en solo ou en duo", écrit Christel Le Coq, la fondatrice de B.Sensory, sur son site internet.



Concrètement, B.Sensory c'est une liseuse connectée... à Little Bird, soit un sextoy conçu pour vous procurer du plaisir et des sensations en synchronisation avec votre lecture érotique. Le prix de la bête : 129 euros.

Une publication partagée par B.Sensory (@b.sensory) le 5 Févr. 2017 à 7h32 PST

4. Elvie, le coach perso de votre intimité

Le périnée est une partie (très) importante du corps humain : pour votre santé physique mais aussi sexuelle. Le muscler n'est pas réservé aux femmes venant d'accoucher et pour aller plus loin que la "technique pipi", une entreprise à imaginer Elvie, un coach perso et connecté pour le plancher pelvien.



Introduisez la chose et observez en temps réel, via une application mobile, vos contractions du périnée, représentées elles-mêmes par un diamant sur l'écran de votre téléphone. Son prix : 199 euros.

Une publication partagée par www.elvie.com (@hello.elvie) le 15 Févr. 2017 à 11h58 PST

(1) Le SexTechLab aura lieu du 19 au 21 mai à l'école 42 (XVIIème arrondissement de Paris). Billets de 55 à 85 euros.