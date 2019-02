publié le 09/02/2019 à 07:00

En quoi faire l'amour est-il un atout pour notre santé ?

Invité : Damien Mascret, médecin sexologue et journaliste pour Le Figaro Santé

Les aliments aphrodisiaques, turbo ou pipeau ?

Invitée : Maïa Baudelaire, nutritionniste en santé publique, experte en micro nutrition. A fondé la méthode de coaching en nutrition « Maïa Baudelaire ». Parmi les programmes de cette méthode, on retrouve le 'Programme Nutritionnel Aphrodisiaque'

Le tantrisme, un truc de bobo ?

Invitée : Jessica Pirbay, tantrika, coach et thérapeute spécialisée dans la sexualité et le couple. Son site : secret-therapy.fr et sa chaîne Youtube : Secret Therapy