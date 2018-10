publié le 24/10/2018 à 07:32

La vie sexuelle des Français a été décryptée dans une vaste étude menée par Santé Publique France. Nous avons davantage de partenaires, Internet bouleverse les habitudes. Ainsi 10% des femmes et 15% des hommes ont déjà rencontré des partenaires grâce aux nombreuses applications, comme Tinder.



Des outils qui ont révolutionné la drague. "Ce qui est le plus étonnant c'est que ce sont les jeunes qui les utilisent les plus. Certains disaient 'je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vraie vie, c'est trop difficile, je préfère aller sur Internet'", raconte Catherine Solano, médecin sexologue.

Ce qui ressort également de cette étude de Santé Publique France, c'est l'écart du nombre de partenaires connus au cours de sa vie sexuelle : 6 en moyenne pour une femme contre 13,9 pour un homme. Un écart qui se réduit au fil des années mais qui reste important.

"C'est parce que les femmes comptent uniquement les partenaires qui ont vraiment compté, pas les petites histoires. Du coup, ça fait plus pour les hommes", estime la sexologue, pour qui la libération sexuelle explique l'augmentation du nombre de partenaires.



Toutefois, Catherine Solano tient à souligner que bien souvent on insiste sur l'importance de faire l'éducation sexuelle des adolescentes, "mais on parle très très peu de l'éducation des adolescents".