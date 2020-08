Sexe : 4 questions sur les troubles de la sexualité masculine

publié le 25/08/2020 à 09:30

"Il y a quand même pas beaucoup d'hommes qui l'avouent". Jean-Charles ne comprend pas que chez les hommes, les "pannes sexuelles" soient si taboues. "J'ai peut être tort mais moi qu'un mec de mon âge qui a 36-37 ans dise 'J'ai jamais eu de panne, je ne le crois pas'", insiste-t-il dans le sixième épisode du podcast Les Français au lit. "Parce que c'est pas possible, parce que des fois on a envie et ça ne suffit pas".

Au-delà de la simple "panne", qui est elle bénigne, près de 30% des hommes souffrent de troubles de la sexualité tels que l'éjaculation précoce ou l'impuissance, indique le sexothérapeute Alain Héril. Dans son cabinet de professionnel, lui aussi a eu du mal à faire tomber les barrières. "Même moi qui suis un homme et qui est à la place du thérapeute, les hommes avaient du mal à m'en parler", explique-t-il.

Une difficulté liée à la pression de la performance qui pèse sur les hommes en matière de sexualité. "On est dans l'idée qu'être un homme, c'est être en érection et maintenir son érection", analyse-t-il. Pour mieux comprendre les mécanismes de ces troubles voici les réponses à quelques questions.

1. Qu'est-ce que l'éjaculation précoce ?

À 20 ans, Pierre a découvert qu'il souffrait d'éjaculation précoce (ou éjaculation prématurée). "J'avais toujours le même problème de venir beaucoup trop rapidement. Et quand je dis de venir, beaucoup trop rapidement, c'était en-dessous de 30 secondes, raconte-t-il. À chaque fois, c'était vraiment une sensation où je me sentais incontrôlable."

Pierre a décidé de suivre une thérapie et il ne souffre plus d'éjaculation précoce aujourd'hui. Il a même créé une chaîne YouTube pour dédramatiser ce trouble de la sexualité et accompagner les hommes qui souhaitent être aidés. "Le message que je veux faire passer c'est juste que c'est une habitude; explique-t-il. Et comme toute habitude, on peut la corriger."

2. Que faire en cas de "panne" ?

En cas de panne ou d'impuissance passagère, "ce qui est compliqué à gérer c'est la réaction en face", témoigne Jean-Charles. "Déjà, vous vous en voulez à vous, il y a une espèce d'énervement et puis en plus, si on vous dit 'qu'est ce qu'il y a ? Je te plais pas ? Je te plais plus ? Je t'excite plus ?' Là, on peut virer en drama assez rapidement".

Aujourd'hui, il a appris à ne pas s'arrêter à la moindre panne. "Je suis passé au dessus de ça, assure-t-il. Il y a d'autres manières en plus de faire plaisir et de passer le temps que d'être en érection".

Alain Héril acquiesce : "On va passer aux caresses, à la présence de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un autre avec nous. Le problème des hommes qui ont des pannes sexuelles, c'est qu'ils sont qu'avec eux mêmes, ils oublient qu'ils sont avec un ou une partenaire."

3. Quand faut-il consulter ?

Pour tout trouble de la sexualité, il est nécessaire de consulter si les symptômes durent plus de six mois. "La première personne qu'il faut consulter c'est un urologue. Un urologue ou un andrologue pour vérifier s'il n'y a pas de problème fonctionnels, explique Alain Héril. Une fois qu'on a évacué ça, ensuite, on va voir un sexologue ou un sexothérapeute qui va travailler sur la dimension psychologique."

4. Quelles sont les causes ?

Jérémy a le même âge que Jean-Charles et la seule panne qu'il a eue, il la qualifie de "demi-panne". Il se trouvait alors dans un club libertin dans ce qu'on appelle "une pluralité masculine". "Je me suis trouvé dans un climat de jugement des autres et de comparaison aux autres, ce qui m'est rarement arrivé. Et là il y a eu cette fameuse petite baisse de régime (...) ce n'était pas une panne sexuelle, c'est plutôt une panne d'envie ou une panne de mood."

Le plus souvent les troubles de la sexualité sont liés au stress, en particulier les "pannes". "Quand on a une relation sexuelle, il y a un enjeu relationnel, explique le sexothérapeute Alain Héril. Il y a un enjeu psychologique a tous ces éléments-là, mais arriver autant que faire se peut à être dans un lien à la sexualité qui soit tranquille, joyeux, ludique, créatif, c'est ça qui permet d'être détendu. Et plus un homme est détendu dans une relation sexuelle et plus son érection va durer."