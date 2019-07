publié le 13/07/2019 à 14:33

La masturbation est de moins en moins taboue dans la société française, notamment chez les femmes où s'il y a une vingtaine d'années le sujet était absent, il est aujourd'hui un classique des conversations, a pu remarquer par exemple la sociologue Janine Mossuz-Lavau dans son enquête sur La Vie sexuelle en France, publié en 2017.

"La masturbation a été pendant très longtemps une pratique admise pour les hommes : car tout le monde croit que les hommes ont plus de besoins sexuels. Les femmes en revanche n'étaient pas censées avoir du désir et du plaisir dans la relation sexuelle, donc la masturbation n'était pas quelque chose de convenable pour elles", raconte la sociologue dans le deuxième épisode du podcast Les Françaises au lit.

Aujourd'hui les choses ont bien changé : beaucoup de femmes se masturbent, le revendiquent et le font comme une pratique sexuelle à part entière, et pas forcément pour combler un manque durant le célibat, par exemple. Cependant, le sujet peut parfois encore et toujours souffrir de stéréotypes. Alors pour en finir avec ces idées reçues, en voici trois à enterrer une bonne fois pour toute.

1. Se masturber pendant les règles est sale

Alors oui, le cliché selon lequel avoir une once de vie sexuelle pendant nos règles est dégoûtant a encore la vie dure. Pourtant, il n'y a rien de sale à vouloir se faire plaisir, même pendant les quelques jours où a lieu ce processus naturel.

Si on a peur de s'en mettre plein les mains, on peut mettre un tampon ou une coupe menstruelle, qui empêcheront le sang de couler. Cependant, on veille à ne pas les enfoncer trop loin, si on est plutôt du genre à aimer la masturbation avec pénétration par les doigts ou un sextoy. Sinon : on s'allonge sur une petite serviette éponge pour ne pas ruiner nos draps, ou on se lance sous la douche. Oui parce que, ô miracle : le sang part avec l'eau. Magie.

2. Ne pas avoir envie de se masturber n'est pas normal

Les discours autour de la masturbation vendent parfois beaucoup de rêves : ce serait une façon d'atteindre l'orgasme rapidement et facilement, de se faire du bien au corps et au moral, de guérir les douleurs comme les maux de tête, de ventre ou encore les crampes pendant les règles. Bref, le meilleur des remèdes à porter de main.



Pourtant, certaines personnes n'ont pas envie de se masturber et c'est tout à fait leur droit : il ne faut pas les culpabiliser et encore moins les forcer à le faire. L'apprentissage du plaisir, la découverte de soi est une chemin long et chaque personne doit le faire à son rythme et selon les envies.

3. Ne pas ressentir de plaisir en solitaire est grave

Certaines personnes aimeraient pouvoir assouvir leur plaisir seules mais elles n'y arrivent pas. Il peut y avoir plusieurs raisons pouvant expliquer cette situation : un manque de confiance en soi, un trouble de la sexualité ou encore un traumatisme. Première étape pour comprendre ce qui vous arrive : dédramatiser en vous enlevant toute culpabilité. Ce n'est pas votre faute ni celle de votre corps.



Deuxième étape si vous le souhaitez uniquement : vous pouvez partir à la quête de votre plaisir en solitaire grâce à l'aide d'une ou d'un professionnel de la santé sexuelle comme un sexologue, de livres, de documentaires... Dans tous les cas, ce n'est pas grave et personne ne devrait se sentir coupable de quoi que ce soit concernant sa sexualité.