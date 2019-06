publié le 04/06/2019 à 14:40

Faire l'amour n'est pas forcément synonyme d'efforts intenses, de sueur et d'essoufflement. La légende urbaine qui dit qu'en faisant l'amour vous perdez le burger que vous avez dévoré le midi-même vous impressionne ? En matière de sexe, vous n'avez pas vraiment envie de vous transformer en acrobate mais vous souhaitez plutôt un moment câlin et doux avec l'élu-e de votre cœur ? Cet article est fait pour vous !



Parce que oui, il arrive parfois que l'on ne soit pas du tout attiré par le sexe "sportif" ou que l'on ait tout simplement envie de faire l'amour malgré la fatigue. Pas de panique, on vous l'assure, vous pouvez prendre du plaisir sans forcément avoir à enchaîner les positions et autres pratiques demandant trop de souplesse.

Il existe en effet différentes positions praticables, allongées ou à genoux, qui vous éviteront de dépenser trop d'énergie. Elles sont tout aussi agréables, stimulantes et tendres que d'autres ébats charnels plus intenses.

1. La cuillère

C'est l'une des positions traditionnelles lorsque l'on manque d'énergie. Vous et votre partenaire devez vous coucher sur le côté, lui/elle placé-e derrière vous et regardant dans la même direction que vous. Il n'aura plus qu'à vous pénétrer (ou pas) et vous toucher les parties sensibles dans le même temps.

2. La trève

Votre partenaire se tient allongé-e sur le côté. Vous devez vous allonger sur le dos perpendiculairement à lui afin que vos sexes se rencontrent. De cette façon, vous avez les mains libres pour effleurer, caresser et toucher votre partenaire.



3. Le gaufrier

Pour effectuer cette position, votre partenaire doit s'allonger sur le dos. Vous n'avez plus qu'à vous allonger sur lui, les jambes légèrement écartées afin de faciliter la pénétration. Vous pouvez l'enlacer tendrement pendant qu'il effectue ses allers et venus en douceur. Évidemment, comme pour chaque position, la pénétration n'est qu'une option. Libre à vous de les adapter selon vos humeurs du moment.

4. L'huître

Vous êtes allongée sur le dos, les jambes repliées vers votre poitrine. Votre chéri(e) se place devant vous en position à genoux, les jambes légèrement ouvertes pour plus d'appui. Il peut également se tenir à vos jambes pour une pénétration plus facile.

5. Le câlin amélioré

Tout comme l'huître, votre partenaire devra se mettre à genoux face à vous. Pour votre part, vous devez relever les fesses et enrouler vos jambes autour de lui. Il peut vous soutenir en plaçant ses mains dans votre dos.

6. L'union de l'éléphant

Vous êtes tous les deux à genoux, face à face. La jambe de votre partenaire est entre les vôtres pour la pénétration. Les baisers et les caresses sont évidemment plus que recommandés pendant cette position.