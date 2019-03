publié le 01/03/2019 à 12:10

Selon Instagram, le compte Jouissance Club "allait à l'encontre des règles de la communauté". En conséquence, ce dernier a été supprimé. Pour la troisième fois. On vous parlait pourtant de ce profil dans notre sélection des comptes français qui parlent de sexualité.



On a tout de suite aimé la mission que s'était donnée Jouissance Club, à savoir : déconstruire les stéréotypes, idées reçues et autres clichés sur la sexualité tout en offrant à nos yeux de jolis dessins plus que suggestifs. Ce contenu, pourtant indispensables dans l'éducation des citoyennes et citoyens français, n'était semble-t-il pas du goût d'Instagram qui a préféré le faire disparaître.

Pour rappel, les règles de la communauté d'Instagram sont censées faire de cet espace numérique un lieu "d'inspiration et d'expression authentique sûr". L'entreprise précise : "Publiez uniquement vos propres photos et vidéos, et veillez à toujours respecter la loi. Respectez chaque personne sur Instagram, et ne publiez pas de contenus indésirables ni d’images de nudité." Instagram précise cependant que "la nudité dans les photos de peintures et de sculptures", comme la pratique Jouissance Club donc, sont acceptées. Quel est alors le problème ?



Comme le rappelle Jouissance Club dans une publication, publiée sur son nouveau compte il y a quelques jours : "Selon le haut conseil à l’égalité un quart des adolescentes de 15 ans ne savent pas qu’elles ont un clitoris et 83% n’en connaissent pas sa fonction. 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe alors qu’elles sont 53% à savoir représenter le sexe masculin. (...) Un tiers des 18-24 ans pense que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées lors d’une relation sexuelle" et on pourrait continuer encore longtemps à dérouler ces chiffres afin de prouver de l'importance capitale de l'existence de compte offrant librement et gratuitement une éducation à la sexualité à un public pas toujours averti.

La sexualité, un sujet honteux selon Instagram ?

Après la censure du compte, une vague de soutien a eu lieu sur le réseau social. La journaliste Fiona Schmidt par exemple dénoncé la suppression de plusieurs comptes du même type : "En censurant ces comptes, Instagram affermit l’idée selon laquelle la sexualité féminine doit restée cachée, modeste et discrète pour ne pas déranger", et d'ajouter : "Le désir et le plaisir féminins ne sont ni honteux, ni méprisables, ni sales. Il est temps que l’on cesse de laisser le monde baisser le volume de nos libidos'.



Aujourd'hui, le nouveau Jouissance Club est déjà suivi par plus de 80.000 personnes et devrait bientôt retrouver son nombre d'abonnés pré-censure : plus de 100.000. Contacté par nos soins, Instagram n'a pas encore donné suite à nos appels.