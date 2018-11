publié le 03/09/2018 à 14:27

Instagram n'est pas le meilleur des réseau social pour évoquer la sexualité. Pourtant, c'est bien sur cette plateforme que les discussions sur le sujet s'engagent et se tissent au fur et à mesure des publications, bravant la pudeur de l'entreprise américaine.



Récemment, la journaliste Dora Moutot a créé le compte "T'as joui ?" pour permettre aux femmes de s'exprimer sur leur plaisir et de déconstruire les idées préconçues qu'ont certains hommes comme certaines femmes par rapport à l'orgasme féminin.

Quelques clics sur Instagram plus tard, on a découvert plusieurs autres comptes complémentaires, alimentant à leur manière le discours autour des sexualités et du plaisir féminin. Découvrez la sélection de nos contenus préférés, entre littérature érotique et éducation sexuelle plus que moderne.

1. "La vague silencieuse", le plus littéraire

Quand vous entendez "littérature érotique", vous pensez forcément à la saga Cinquante Nuances de Grey ? Rangez vos déceptions avec La vague silencieuse, compte Instagram esthétique qui compile les meilleures contributions de textes érotiques. Il a été créé par La Prédiction, elle même auteure de récits qui vous feront saliver en quelques mots.



Une phrase sélectionnée rien que pour vous : "Elle me dit que je suis belle quand je ferme les yeux, quand je m’abandonne".

2. "T'as joui ?", le plus féministe

"Pour en finir avec les monologues du clito", c'est le crédo du compte "T'as joui ?", créé le vendredi 17 août pour la journaliste Dora Moutot. Son objectif : permettre aux femmes insatisfaites sexuellement de prendre la parole et de libérer leur jouissance. "Tout est parti d'un coup de gueule qui a résonné chez les gens", confiait à RTL Girls la journaliste quelques jours après son lancement.



Une phrase sélectionnée rien que pour vous : "Nous devons cesser de nous taire et les laisser croire que tout s'arrête après qu'ils aient les couilles vides."

3. "Le Bitch Club", le plus drôle

Avec des fragments de pensées ou de courts dialogues humoristiques, "Le Bitch Club" propose une version moderne, crue et féminine des Pensées de Blaise Pascal. On y parle de sexe évidemment et on plaide pour une sexualité décomplexée.



Une phrase sélectionnée rien que pour vous : "Ces mecs qui pensent qu'un rapport sans pénétration c'est comme un repas sans viande"

4. "Merci Beaucul", le plus éducatif

Une publication partagée par Merci Beaucul ¿ (@mercibeaucul_) le 31 Mai 2018 à 6 :22 PDT

Des photos arty et des messages explicatifs sur l'art de la fellation ou le pourquoi du comment les tétons pointent pendant l'excitation : c'est la recette magique (et réussie !) de "Merci Beaucul", compte Instagram pour s'éduquer à la sexualité en toute simplicité.



Une phrase sélectionnée rien que pour vous : "Et si on s’observait à deux ? Et si on prenait le temps de découvrir le corps de son/sa partenaire d’une autre façon ?"

5. "Jouissance Club", le plus artistique

La mission de "Jouissance Club" : déconstruire les stéréotypes, idées reçus et clichés sur la sexualité et offrir à nos yeux de jolis dessins plus que suggestifs.



Une phrase sélectionnée rien que pour vous : "Les hommes hétérosexuels aiment aussi la sodomie. Mais ils ne le savent pas encore".