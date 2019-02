publié le 18/11/2018 à 12:10

"Pendant longtemps, la sexualité a été transgressive. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où c'est le sentimentalisme qui est transgressif". Morgane Ortin, créatrice du compte Instagram Amours solitaires sait de quoi elle parle. Depuis un an et demi, cette passionnée de littérature collecte les mots d'amour (ou de rupture) de ses 250.000 abonné-es. Son but : encourager les gens à exprimer leurs sentiments et leur sensibilité, au-delà du genre et des conventions sociales.



Mais voilà, déclarer son amour n'est pas toujours facile. Il faut trouver les bons mots, oser les écrire, se faire à l'idée qu'il soit lu. Pour ces deux dernières étapes, on vous conseille évidemment d'aller lire le compte Instagram et le livre Amours solitaires (paru cette année aux éditions Albin Michel). Ils réussissent justement l'exploit de faire tomber ces barrières mentales.

Quant à l'inspiration, vous pouvez vous plonger dans les plus beaux écrits d'Anaïs Nin ou de Victor Hugo. Mais pourquoi pas vous inspirer des mots écrits par des inconnu-e-s et soigneusement sélectionnés par Morgane Ortin ? Parler d'amour n'est finalement pas si compliqué vous verrez...

Voici nos 30 idées de textos à envoyer à votre moitié

1- Tu as un cou à te faire mordre par un vampire



2- T'aimer, c'est prendre conscience de la valeur du temps et en perdre la notion à la seconde où je t'entends

3- Je me creuse les méninges pour te déclamer le plus beau des poèmes alors qu'il suffirait de te dire je t'aime



4- En sortant ce matin de ma torpeur habituelle, je me suis rendu compte qu'il me manquait ton odeur



5- Mon cœur vibre comme mon téléphone et la nuit remue



6- Je veux que ce soit toi qui m'expliques qui je suis



7- Là, si j’avais un vœu à réaliser, la paix dans le monde passerait après te faire téléporter à mes côtés



8- Tu me manques comme tu respires



9- Quand est-ce que l'on vérifie si mon cœur bat toujours plus vite quand je te vois ?



10- Aimer, c'est Bagdad enflammé dans le cœur, Paris illuminé sur les Champs Élysées



11- Rendez-vous au QG (sous les draps)



12- Je vis pour ces moments où mon cœur bat quand ton nom s'affiche sur mon écran



13- S'il y a bien deux cons qui doivent s'aimer sur cette planète, c'est bien nous



14- Tends-moi tes lèvres de tous bords



15- Mes premiers mots seront ma bouche sur la tienne



16- Quand est-ce qu'on va arrêter d'ajouter "bien" à la fin de nos je t'aime ?



17- La beauté, c'est le bruit de la lumière sur ton visage



18- À ce jeu dangereux qu'est l'amour, j'ai tout misé sur toi



19- Tu m'énerves car c'est toujours tes likes que je préfère



20- Sans vos bras mes nuits sont nues



21- Un jour, je t'ai aimé / Depuis, je continue



22- Tu dois être en train de te muscler les jambes à force de me trotter dans la tête



23- Tu fais battre mon cœur tellement fort que je ne m'entends plus réfléchir



24- Tu fous littéralement le bordel dans ma vie. Mais de la meilleure des manières



25- Pourquoi ça me rebondit toujours le cœur de recevoir un message de toi ?



26- Tu n'as vraiment rien d'autre à faire que de me manquer...



27- À l'intérieur de moi c'est toujours l'été quand je pense à toi



28- J'ai besoin de ton sourire contre le mien



29- Ce sourire... c'est le but de ma vie



30- Je pense à toi 60 fois par minute