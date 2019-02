Avec "Amours solitaires", la révolution de l'amour a plus que commencé

publié le 17/11/2018 à 09:30

Au service de l'amour. C'est le titre du livre du docteur J. Carnot. Il trône sur l'une des étagères de la bibliothèque de Morgane Ortin et résume à la perfection la mission que s'est donnée la jeune femme avec son compte Instagram Amours solitaires, lancé il y a un an et demi.



D'abord projet littéraire au service de la mémoire des sentiments et de la revalorisation de la langue à l'heure du numérique, Amours solitaires est devenu en quelques mois seulement un véritable phénomène sur la plateforme.

Sur ce compte suivi par plus de 250.000 personnes, Morgane Ortin publie chaque jour d'authentiques messages d'amour envoyés par des inconnu-es. Leur particularité ? Tous ont été écrits sur un clavier de téléphone portable. Ces déclarations, sextos ou SMS de drague témoignent que non, la lettre n'est pas morte, l'expression des sentiments non plus et que oui, la jeune génération continue de s'écrire, beaucoup, souvent, et plutôt bien même.

Tellement bien que Morgane Ortin a décidé d'en faire en livre, sorti fin octobre aux éditions Albin Michel, en rupture de stock après seulement deux semaines de parution. "Je suis contente parce que le livre intéresse autant un public de lecteurs qu’un public qui, depuis longtemps, n’a pas été en librairie acheter un livre", confie-t-elle à RTL Girls.



L'ouvrage cumule des messages écrits par 278 personnes. Grâce à un véritable travail de puzzle, réalisé par Morgane Ortin, ils forment alors une véritable histoire d'amour parlant du désir, des fantasmes, des relations libres et du manque, l'un des thèmes les plus présents dans les contributions que reçoit chaque jour Morgane Ortin.

Les archives de l'amour

En un an et demi, cette amoureuse des mots a reçu plus de 50.000 messages. Elle les a tous archivés et rêve de pouvoir analyser tout ce corpus. En attendant, c'est son livre qui risque de se voir étudier à l'université. "J'ai fait une dédicace à la FNAC des Halles et trois différentes professeures de français m'ont dit qu'elles allaient essayer de parler d'Amours solitaires au programme", sourit-elle.



Hier, on étudiait Les Liaisons dangereuses, demain, pourquoi pas Amours solitaires ? "C'est un peu le renouveau du genre épistolaire", confirme Morgane Ortin. "Il a évolué avec l'arrivée de nouveaux supports technologiques".

Les révolutions littéraires ne vont pas se passer dans le papier Morgane Ortin, créatrice d'Amours solitaires Partager la citation





Si la jeune femme est convaincue que la littérature doit s'emparer des outils comme les SMS ou les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas de tout le monde. "Les libraires ont très mal accueilli le livre", confie Morgane Ortin. "Ils trouvaient qu'il y avait un gros problème de légitimité à le ranger au rayon littéraire".



Maintenant que le livre se vend bien, "les libraires commencent à s'y intéresser", ajoute la jeune femme qui connaît bien le milieu de l'édition, dans lequel elle a travaillé. "Dans l'édition et la littérature, il y a un rejet des réseaux sociaux, une attitude un peu pédante vis-à-vis de ces outils. J'aimerais qu'à terme le regard change sur les nouvelles pratiques. Les révolutions littéraires ne vont de toute façon pas se passer dans le papier", poursuit Morgane Ortin.

Le compte Instagram "Amours solitaires" est suivi par plus de 250.000 personnes Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Une parole de l'intime à libérer

Avec Amours solitaires, la jeune femme prouve que le genre épistolaire n'est pas mort. Le compte a cependant dépassé cette première ambition, en permettant à ses lecteurs et lectrices de se savoir également capables d'user des mots pour déclamer leur amour, exprimer leurs regrets ou partager leur désir.



"Je n'avais pas mesuré l'impact humain du compte sur la vie des gens. J'ai commencé à le comprendre quand ils m'ont écrit pour me dire que le compte les avait libérés, leur avait donné confiance en eux", raconte Morgane Ortin.



Car un an après la déferlante #MeToo et la libération de la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles, la créatrice d'Amours solitaires a constaté qu'il n'y avait pas "qu'une parole de la dénonciation à libérer mais aussi une parole de l'espoir, une parole poétique et de l'intime, bâillonnée par des choses beaucoup moins grave que des agressions sexuelles, mais qui sont la peur, la pudeur, la honte".

"Amours solitaires" est paru aux éditions Albin Michel Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Amours solitaires est alors rapidement devenu un espace numérique qui cultive des valeurs telles que la bienveillance, l'écoute, l'empathie ou encore l'ouverture d'esprit où Morgane Ortin tente également de faire en sorte que l'expression intime devienne une valeur humaine et non genrée.



"Pendant longtemps on a essayé de nous faire croire que la femme plus que l’homme était capable de s’émouvoir, de souffrir d’amour ou d’être romantique ; et que l’homme était capable de parler crûment, d’avoir envie de faire l’amour ou d’être vulgaire", explique Morgane Ortin. "C’est faux, on est tous égaux face à des valeurs aussi universelles que l’érotisme et le romantisme."



Dans son livre, de nombreux messages ont d'ailleurs été "travestis" parce qu'ils ont été écrits par un homme et sont envoyés dans la fiction par une femme (et inversement). Mais la lecture n'en est pas moins belle. Vous verrez, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez envie d'écrire des mots d'amour à celles et ceux que vous aimez ou avez aimés et participerez, vous aussi, à ce que Morgane Ortin appelle "la révolution de l'amour". Un mouvement dont le monde entier aurait bien besoin.



Amours solitaires, de Morgane Ortin, éditions Albin Michel, 14 euros.