11 idées de sextos à envoyer pour éveiller le désir

publié le 06/03/2017 à 14:15

Attention, risque de déconcentration à la lecture de cet article. Vous êtes au travail, chez vous, au musée, en réunion, dans le train... Vous êtes loin de votre moitié et pourtant, chez vous monte lentement mais sûrement un désir brûlant, une envie très intense de faire l'amour.



Comment exprimer cette vague de chaleur qui vous envahie ? Et surtout, comment faire comprendre à l'être aimé, à des kilomètres de vous, votre état ? Parfois, une discussion un peu épicée peu déclencher chez l'autre la même soif de sexe que chez vous.

On remercie alors l'existence des téléphones portables et des SMS qui facilitent largement ce genre d'échanges et permettent de "sexter", à savoir s'échanger des messages chauds. Pour lancer la discussion sans être trop lourde, la rédaction de Girls vous a sélectionné une petite liste de textos coquins pour éveiller le désir chez votre partenaire. En revanche, une fois la discussion lancée, vous ne risquez pas de faire baisser votre envie de sexe, bien au contraire.